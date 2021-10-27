Реакцию на столь забавную неудачу Сара записала в своем тиктоке sarahdonnelly5. Видео стало достаточно популярным: его посмотрели почти 400 тысяч раз. Она точно не ожидала такого результата.
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Сара уточнила, что впервые в жизни сходила на данную процедуру. Она просто хотела понять, почему это сейчас популярно. Кстати, ламинирование бровей называют бьюти-процедурой 2021 года!
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Я пыталась идти в ногу с детьми, поэтому пошла на ламинирование бровей. И вот это произошло. Я не могу перестать смеяться над ними. Я смешно выгляжу, – рассказала женщина.
Большую часть видео Сара просто хохотала на камеру. Но потом она показала свои брови. Что тут сказать… Они действительно получились очень пушистыми!
Брови получились очень густыми / Скриншот тикток sarahdonnelly5
Пользователи тиктока сравнили порадовавшиеся видео Сары. Хотя некоторые люди не поняли, почему женщина удивилась. Они считают, что так ведь и должно быть:
- Они будут выглядеть так в течение первых дней. Потом будет лучше.
- Два меховых бургера!
- А ты случайно не была отцом Джима из "Американского пирога"?