Почему вино может "задыхаться": интересные факты, о которых вы не знали
Кислород и вино – это неразрывный "тандем", который всегда рядом друг с другом. Когда они придерживаются баланса – все прекрасно. Но как только кислород выходит из-под контроля – начинаются проблемы.
Источник:24 канал
Кислород может оказывать как положительный эффект на вино, так и отрицательный. Мы расскажем вам об этом интересном взаимодействии.
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Если кислорода слишком много – это проблема
Такая ситуация получила название "оксидация" – вино сильно насыщается кислородом и начинает резко стареть. Оно теряет свою свежесть и аромат: белое становится похожим на херес, а красное – постепенно превращается в портвейн.
К сожалению, спасти "пациента" уже не удастся. Лучше использовать такое вино для уксуса или какого-нибудь вкусного соуса. Употреблять его мы не советуем.
Кислород не всегда положительно влияет на вино / Фото Unsplash
Почему вино может перенасытиться кислородом:
- Ошибка на винодельне (неправильный долив вина в бочки).
- Разгерметизация бутылки.
- Плохое хранение открытой бутылки.
Кислород не так плох, как можно подумать. В маленьких масштабах он только помогает вину. Небольшая оксидация очень полезна при выдержке вина в бутылках или бочках – аромат становится более комплексным и более приятным.
Если кислорода мало – что тогда?
Вино начинает "задыхаться". В нем появляются очень неприятные запахи, похожие на вареную капусту или даже испорченные яйца.
Но не переживайте! Ситуацию всегда можно исправить – нужно воспользоваться декантером. Перелейте вино в декантер и дайте ему "подышать" на протяжении 30-40 минут.
Декантация может спасти ваше вино! / Фото Fama
Мы уже подробно рассказывали, что такое декантация. Вам понравится!
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Это поможет выветрить плохой запах, избавиться от осадка и улучшить общий аромат. Вино спасено – все счастливы!
К слову, декантировать вино можно и в домашних условиях. Это совсем не сложно.
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