Жінка хотіла ідеальні брови, але щось пішло не так: вона давно так не реготала
Джерело:тікток sarahdonnelly5
Британка ледь не луснула від сміху, коли побачила, який вигляд мають її брови після ламінування. Вони вийшли настільки пишними, що жінка не могла заспокоїтися.
Реакцію на таку кумедну невдачу Сара записала у своєму тіктоці sarahdonnelly5. Відео стало досить популярним: його переглянули майже 400 тисяч разів. Вона точно не сподівалася на такий результат.
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Сара уточнила, що вперше в житті сходила на цю процедуру. Вона просто хотіла зрозуміти, чому це зараз популярно. До слова, ламінування брів називають б’юті-процедурою 2021 року!
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Я намагалася йти в ногу з дітьми, тому пішла на ламінування брів. І ось це трапилося. Я не можу перестати сміятися з них. Я маю смішний вигляд, – розповіла жінка.
Більшу частину відео Сара просто реготала на камеру. Та згодом вона таки показала свої брови. Що тут сказати… Вони дійсно вийшли дуже пухнастими!
Брови стали дуже густими / Скриншот тікток sarahdonnelly5Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут.
Користувачі тіктоку порівняли потішилися з відео Сари. Хоча деякі люди не зрозуміли, чому жінка здивувалася. Вони вважають, що так і має бути:
- Вони будуть мати такий вигляд упродовж перших днів. Потім буде краще.
- Які два хутряні бургери!
- А ти часом не була батьком Джима з "Американського пирога"?