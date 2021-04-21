Жінка порвала з чоловіком, щоб вийти заміж за його вітчима: як він на це відреагував

Американка Еріка вирішила розійтися зі своїм чоловіком, щоб вийти заміж за його вітчима. Різниця між ними – аж 29 років. Як відреагував на цю затію колишній – далі в матеріалі.

Хоч Еріці Квіггл лише 31 років, та в душі вона почуває себе, як мінімум, на 10 років старшою. Може й тому вона покохала літнього вітчима свого колишнього чоловіка Джастіна.

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Еріка почала зустрічатися із Джастіном ще в 2010 році. Він – брат її близької подруги зі школи. Пара досить швидко одружилася, а через якийсь час у них вже було поповнення – народився хлопчик.

З часом Джастін вияснив, що Еріка надзвичайно захоплюється машинами. А його вітчим Джефф на той момент постійно брав участь та організовував різні фестивалі, присвячені автомобілям. Вони стали проводити все більше часу разом і зауважили, що мають багато чого спільного.

Еріка на одному із фестивалів / Фото Metro

"Я познайомилася з Джеффом ще тоді, коли мені було 16 років. Нас також познайомила моя шкільна подруга", – згадує Еріка.

З роками шлюб Еріки та Джастіна почав "тріщати". В якийсь момент вона просто зрозуміла, що не може більше бути разом зі своїм чоловіком. Дівчина багато розповідала про свої проблему вітчиму Джеффу, який завжди її втішав. Цікаво, що в цей момент у нього теж почалися труднощі зі своєю дружиною.

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У грудні 2015 року Еріка та Джастін вирішили розійтися. Досить швидко Джефф також завершив стосунки зі своєю дружиною. Як тільки увесь процес розводу закінчився, пара наважилася розповісти усім, що вони закохані один в одного.

Еріка, Джастін та його вітчим Джефф / Фото Metro

Цікаво, але Джастін абсолютно нормально сприйняв те, що колишня дружина зустрічається з його вітчимом.

"Я справді радий, що мій вітчим та Еріка зійшлися. Ми залишаємося в хороших стосунках", – говорить Джастін.

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Хоч між закоханими аж 29 років різниці, вони прекрасно себе почувають. У 2018 році пара придбала власний будинок мрії та одружилася. Незабаром Еріка народила дочку від Джеффа.

Джефф – молода душа, а я – стара. Він завжди сміється, коли я так кажу, але ось так все вийшло. Ми ніколи не дивилися на різницю у віці, ми просто закохалися один в одного, – стверджує дівчина.