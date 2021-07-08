Жінка кумедно спіймала чоловіка на зраді: їй допомогло відео в тіктоці

Американка давно підозрювала свого чоловіка у невірності, але він все ретельно приховував.Викрити зраду допоміг один щасливий випадок: вона вчасно зареєструвалася в тіктоці.

Сталося все кілька місяців тому на різдвяних вихідних. Дружина на ім’я Анна була змушена поїхати у відрядження: вона працює в армії, де її можуть викликати на збори у будь-який момент. Чоловік ж вирішив, що отримав "зелене світло" на гулянки аж на 14 днів: він подзвонив до своєї коханки, з якою крутив роман певний час.

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Довіряйте своїй інтуїції. Ми з чоловіком, з яким скоро розлучаємося, сварилися через одну й ту ж дівчину упродовж кількох місяців. Кожного разу він відповідав мені: "Ти божевільна, ти навіть не знаєш, про що говориш, її тут немає". І все такому дусі, – пояснила жінка.

Анна трішки занудьгувала на роботі, тому вирішила встановити собі додаток тікток, щоб трішки "вбити" час. Дивовижно, але на першому відео, яке запропонувала переглянути соцмережа, була коханка чоловіка.

Блогерка Анна / Скриншот тікток anabanana5820

"На першому ж відео, що кумедно, бо я ні за ким не стежила, була її сторінка у тіктоці. І тоді я зрозуміла, що вони провели разом усі різдвяні вихідні", – розповіла Анна в наступних відео.

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Дружина попросила своїх друзів зайти на кілька хвилин і початувати біля будинку. Вони прислали їй фотографію автомобіля коханки, який був припаркований поблизу дому. А згодом, після повернення, Анна знайшла косметику та одяг коханки.

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Жінка не змогла таке пробачити: вона вирішила розійтися із чоловіком. До слова, це вже буде третє розлучення для нього.

Відео Анни переглянули понад 2 мільйони разів. Користувачі тіктоку були здивовані від такої історії: