Відео стало шалено популярним у тіктоці: лише за тиждень його переглянули понад 12 мільйонів разів. За словами блогерки, лайфхак спрацював на відмінно. Однак Life 24 рекомендує обережно ставитися до таких порад, адже можна отримати непотрібні проблеми.

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Жінка придбала квиток на лоукостер за найнижчим тарифом у 44 долари. Зазвичай у такому випадку можна брати лише ручну поклажу певних розмірів з вагою до 9-10 кілограмів (залежно від авіакомпаній). Якщо людина переборщила з багажем, то має заплатити додаткові гроші. Частенько ці "штрафи" можуть бути на рівні вартості квитка.

У блогерки трапилася саме така проблема: вона не мала куди подіти зайвий рюкзак, але спробувала викрутитися із ситуації. Жінка одягнула його на живіт, а зверху прикрила светриком. Кілька секунд – і вона вже "вагітна".

Вона одягнула на себе рюкзак / Скриншот тікток miniadvantures

В кінці відео блогерка показала, що метод спрацював: вона спокійно зайшла на літак і стала шукати своє місце. Але не все так просто. Коментатори вказали, що не в кожній країні вдасться так обдурити авіакомпанію:

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Тепер дівчина виглядає як вагітна / Скриншот тікток miniadvantures

Ага, а довідку про те, що ти вагітна і тобі можна літати, не попросять?

В нас можуть не пустити на літак, якщо ти без довідки від лікаря, що можна літати (під час вагітності, – Life 24).

В мене довідку просили.

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