Видео стало безумно популярным в тиктоке: только за неделю его посмотрели более 12 миллионов раз. По словам блогершы, лайфхак сработал на отлично. Однако Life 24 рекомендует осторожно относиться к таким советам, ведь можно получить ненужные проблемы.
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Женщина приобрела билет на лоукостер по самому низкому тарифу в 44 доллара. Обычно в таком случае можно брать только ручную кладь определенных размеров с весом до 9-10 кг (в зависимости от авиакомпаний). Если человек переборщил с багажом, то должен заплатить дополнительные деньги. Зачастую эти "штрафы" могут быть на уровне стоимости билета.
В блогершы случилась именно такая проблема: у нее был лишний рюкзак, за который нужно было доплатить. Женщина придумала решение: надела его на живот, а сверху прикрыла свитером. Несколько секунд – и она уже "беременна".
Вона одела на себя рюкзак / Скриншот тикток miniadvantures
В конце видео блогерша показала, что метод сработал: она спокойно зашла на самолет и стала искать свое место. Но не все так просто. Комментаторы отметили, что не в каждой стране удастся так обмануть авиакомпанию:
Тепер девушка выглядт как беременна / Скриншот тикток miniadvantures
- Ага, а справку о том, что ты беременна и тебе можно летать, не попросят?
- У нас могут не пустить на самолет, если ты без справки от врача, что можно летать (во время беременности, – Life 24).
- У меня справку просили.
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