Одного разу жінка вирішила випробувати свою вдачу й придбати стару валізу на аукціоні. Вона не очікувала, що всередині може знайти дійсно цінні речі.

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Що знайшла жінка у старій валізі

Кожного дня сотні пасажирів гублять або забувають власний багаж в аеропортах. Якщо власник так і не з'являється, то приватні компанії викуповують такі речі й виставляють на аукціон. На одному з них жінка побачила стару валізу, яка привернула її увагу.

Не знаючи, що було всередині, жінка наважилася купити загублений багаж. Коли вона відкрила валізу, то була приємно вражена, адже там були вінтажні речі. Зокрема, всередині жінка знайшла старовинний альбом Кена Гріффіна. Він був датований 1952 роком. В альбомі було 40 сторінок зі схемами та інструкціями різьблення по шкірі.

Довідка. Кен Гріффін жив у 1914 – 1988 роках. Він був західним ковбоєм, майстром по роботі зі шкірою, а також фокусником. У юності Кен почав виготовляти сідла на тварин, згодом він почав вивчати роботи інших майстрів. Поглиблюючи свої знання та отримуючи новий досвід, Кен почав виготовляти й інші вироби зі шкіри й навіть співпрацював з голлівудськими зірками. Згодом він почав навчати майбутніх майстрів, які будуть працювати зі шкірою. Кен Гріффін був незадоволений навчальною літературою, яка існувала на той час, тому почав самостійно робити схеми з покроковими інструкціями для майстрів-шкірників.

Жінка була настільки вражена знайденими вінтажними речами, що вирішила спробувати нове хобі. За допомогою знайдених схем та інструкцій вона власноруч виготовила шкіряний гаманець для свого чоловіка Тіма.

Жінка виготовила власноруч гаманець: дивіться відео

Вона використала бежеву шкіру, оздобила її неймовірним візерунком і сріблястою кнопкою на пряжці. Жінка також додала власний штрих до дизайну Гріффіна і вигравіювала свій напис: "Я люблю тебе, Тіме".

Користувачі у мережі були захоплені неймовірним гаманцем, який жінка виготовила власноруч. Її засипали компліментами й підкреслили, що вона дуже талановита.