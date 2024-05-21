Як вдалося знайти коштовний аксесуар та скільки коштує модний елемент, розповідаємо далі.

До теми Дівчина придбала загублену в аеропорту валізу та показала, що знайшла всередині

Як жінка купила вінтажний ремінь, що коштує тисячі

Жінка придбала пояс Chanel за 5 фунтів стерлінгів (253 гривні) під час поїздки на Барбадос у 2019 році, але вирішила, що це підробка. Вона була приголомшена, коли ювелірні експерти підтвердили, що аксесуар був справжнім вінтажним виробом бренду та коштує набагато більше.

Виготовлений у Франції в 1990-х роках, цей ремінь зі стразами був представлений відомою моделлю Ліндою Євангеліста на показі Chanel у 1995 році.

Після цього відкриття власниця продала ремінь на аукціоні за 1900 фунтів стерлінгів (понад 96 тисяч гривень).

Я часто купую речі в благодійних магазинах. Мені ніколи не спадало на думку, що ремінь може бути справжнім,

– поділилась вона, додаючи що аксесуар їй пропонували використовувати як прикрасу для ялинки.

Як виглядає ремінь / Фото SWNS

Жінка додала, що одягала пояс кілька разів як намисто, але переважно він лежав у коробці до того часу, поки вона не відвідала виставку, присвячену Коко Шанель.

Коли я побачила виставлені ювелірні вироби, вони нагадали мені ремінь. При ближчому огляді я знайшла на ньому знак Chanel і вирішила взяти його із собою на день оцінки, організований ювелірною експерткою Кейт Блісс. Я була у захваті від зустрічі з Кейт і дізналася більше про ремінь,

– каже власниця виробу.

В аукціонному домі, який зайнявся продажем речі, очікували, що ремінь коштуватиме від 400 до 600 фунтів стерлінгів, але після дослідження було встановлено, що він вартує 1000-1500 фунтів стерлінгів. У результаті його загальна ціна склала 1900 фунтів стерлінгів (понад 96 тисяч гривень).