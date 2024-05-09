Які речі вдалося отримати дівчині завдяки незвичному придбанню та як валіза опинилася на аукціоні, розповідаємо далі.

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Як дівчина придбала загублену валізу

Беккі Чорлтон з Британії купила багаж, покинутий в лондонському аеропорту. Зазвичай втрачене майно там зберігають протягом трьох місяців, а у випадках, коли за цей час його ніхто не повернув, передають на аукціон.

Дівчина придбала одну із таких забутих валіз та була здивована її вмістом. У ролику на своєму каналі у тікток вона розпакувала речі з багажу, який вже коштує чимало, та знайшла всередині косметику, нову білизну, багато яскравих і барвистих традиційних суконь, сумку Guess, але виявилося, що це підробка, купу топів, футболок та навіть три пари зручних піжам.

Дівчина розпаковує валізу: дивіться відео

На своє велике здивування Беккі також отримала темно-синю жіночу водонепроникну куртку Tommy Hilfiger. Подібні пальта від дизайнерського бренду продаються приблизно за 100 фунтів стерлінгів (майже 5 тисяч гривень).

Блогерка також знайшла у валізі кілька вінтажних темно-синіх джинсів, картату сорочку та нову довгу зелену сукню з квітковим візерунком.

Я трохи скептично ставилася до покупки, тому що більшість відгуків говорять, що це шахрайство. Тепер я не знаю, що думати. Трохи дивно, що немає ні шкарпеток, ні взуття та інших речей, які знадобилися б під час відпустки,

– поділилась своїми думками Беккі.

Попри сумніви дівчина замовила ще одну валізу, щоб побачити, чим вони відрізнятимуться один від одного.