Какие вещи удалось получить девушке благодаря необычному приобретению и как чемодан оказался на аукционе, рассказываем далее.

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Как девушка приобрела потерянный чемодан

Бекки Чорлтон из Британии купила багаж, брошенный в лондонском аэропорту. Обычно потерянное имущество там хранят в течение трех месяцев, а в случаях, когда за это время его никто не вернул, передают на аукцион.

Девушка приобрела один из таких забытых чемоданов и была удивлена его содержимым. В ролике на своем канале в тикток она распаковала вещи из багажа, который уже стоит немало, и нашла внутри косметику, новое белье, много ярких и красочных традиционных платьев, сумку Guess, но оказалось, что это подделка, кучу топов, футболок и даже три пары удобных пижам.

Девушка распаковывает чемодан: смотрите видео

К своему большому удивлению Бекки также получила темно-синюю женскую водонепроницаемую куртку Tommy Hilfiger. Подобные пальто от дизайнерского бренда продаются примерно за 100 фунтов стерлингов (почти 5 тысяч гривен).

Блогерша также нашла в чемодане несколько винтажных темно-синих джинсов, клетчатую рубашку и новое длинное зеленое платье с цветочным узором.

Я немного скептически относилась к покупке, потому что большинство отзывов говорят, что это мошенничество. Теперь я не знаю, что думать. Немного странно, что нет ни носков, ни обуви и других вещей, которые понадобились бы во время отпуска,

– поделилась своими мыслями Бекки.

Несмотря на сомнения девушка заказала еще один чемодан, чтобы увидеть, чем они будут отличаться друг от друга.