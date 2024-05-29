Як вона знайшла дорогу річ від відомого бренду у місцевому магазині та скільки коштував їй аксесуар, розповідаємо далі.

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Як жінка знайшла брендовий шарф за 2 долари

Жінка розповіла, що ледь не пропустила дизайнерську річ вартістю в сотні доларів під час розпродажу в місцевому магазині. Своєю знахідкою шарфа від Versace вона поділилася на форумі Reddit.

Модна покупка припала до душі багатьом людям. Користувачка форуму з ніком Maverick00007 показала фотографію виробу та додала, що купила аксесуар від італійського люксового бренду всього за 2 долари. Жінка зізналася, що спочатку не усвідомлювала цінності речі.

Зі мною була подруга, яка розбирається в предметах розкоші, і коли я знайшла цей аксесуар, вона була дуже здивована. А ще ми помітили футболку Versace просто перед тим, як знайшли її. Просто не забувайте завжди перевіряти шарфи,

– писала вона під фото.

Як виглядає аксесуар за 2 долари: дивіться фото

До речі, майже таку саму шовкову шийну хустку від Джанні Версаче виставлено на продаж на сайті Vestiaire Collective за 495 доларів. Чорний шарф прикрашений фірмовим золотим бароковим принтом і логотипами Medusa.

Багатьом людям сподобалася розповідь жінки про таку вигідну покупку. Деякі були здивовані, що на розпродажі можна знайти такі дорогі речі.

"Щоразу, коли я ходжу по магазинах, я шукаю саме це. Вам так пощастило!", "Це неймовірно. Це прекрасно", "Я невимовно заздрю вашій знахідці", "Найкраща знахідка на світі", – писали користувачі форуму.

Однак були й ті, хто скептично поставився до того, що шарф був справжнім. Головним їхнім аргументом була низька ціна та відсутність напису бренду.