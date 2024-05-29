Как она нашла дорогую вещь от известного бренда в местном магазине и сколько стоил ей аксессуар, рассказываем далее.

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Как женщина нашла брендовый шарф за 2 доллара

Женщина рассказала, что едва не пропустила дизайнерскую вещь стоимостью в сотни долларов во время распродажи в местном магазине. Своей находкой шарфа от Versace она поделилась на форуме Reddit.

Модная покупка пришлась по душе многим людям. Пользовательница форума с ником Maverick00007 показала фотографию изделия и добавила, что купила аксессуар от итальянского люксового бренда всего за 2 доллара. Женщина призналась, что сначала не осознавала ценности вещи.

Со мной была подруга, которая разбирается в предметах роскоши, и когда я нашла этот аксессуар, она была очень удивлена. А еще мы заметили футболку Versace просто перед тем, как нашли ее. Просто не забывайте всегда проверять шарфы,

– писала она под фото.

Как выглядит аксессуар за 2 доллара: смотрите фото

Кстати, почти такой же шелковый шейный платок от Джанни Версаче выставлен на продажу на сайте Vestiaire Collective за 495 долларов. Черный шарф украшен фирменным золотым барочным золотым принтом и логотипами Medusa.

Многим людям понравился рассказ женщины о такой выгодной покупке. Некоторые были удивлены, что на распродаже можно найти такие дорогие вещи.

"Каждый раз, когда я хожу по магазинам, я ищу именно это. Вам так повезло!", "Это невероятно. Это прекрасно", "Я несказанно завидую вашей находке", "Лучшая находка на свете", – писали пользователи форума.

Однако были и те, кто скептически отнесся к тому, что шарф был настоящим. Главным их аргументом была низкая цена и отсутствие надписи бренда.