28-річна Кайла Гамільтон мала дуже складна юність. Ще під час навчання вона пережила сексуальне насильство, через що серйозно замкнулася в собі й почала заїдати стрес. Надалі все тільки погіршувалося.

Цікаво Нагорода до Дня винороба: SHABO отримала відзнаку "Вибір споживача 2021"

Кайла мала кілька важких життєвих випробувань

У жінки була справжня темна смуга: у 23 роки вона пережила два інсульти, які сталися через використання гормональних протизаплідних препаратів. А у 2019-му в Кайли виявили рак яєчників. Вона змогла з цього "виплутатися". Але як результат – жінка продовжувала надмірно їсти, щоб забувати про переживання.

Я знала, що ці проблеми зі здоров’ям не були спричинені моєю вагою… Але я розуміла, що можу контролювати свою вагу й мінімізувати ризик інших проблем, які могло спричинити ожиріння, – розповідає жінка.

Американка неодноразово намагалася схуднути, та все було марно: вона перепробувала багато дієт, але постійно зривалася. Тому жінка дійшла до збалансованого харчування. Кайла почала підраховувати поживну цінність продуктів, які споживала, та вносила дані у спеціальну програму, щоб все фіксувати.

"Спершу я дізналася, скільки взагалі я їла. Думаю, люди часто не усвідомлюють, скільки вони споживають. Я дійсно почала читати етикетки (калорійність продуктів) і купила вагу. Далі запланувала свої прийоми їжі, щоб налаштуватися на успіх", – згадує жінка.

Звичайний вихідний здатний перетворитись на справжню феєрію, якщо не забути захопити у гості рожеве сухе від SHABO та хороший настрій! Замовити рожеве вино можна в інтернет-магазині SHABO.

Як змінилась жінка / Фото інстаграм kaylabeatsobesity

Три поради від Кайли

По-перше, жінка рекомендує не зациклюватися на власних кілограмах. Цифри на вазі не мають бути головною ознакою успіху. Значно краще, на її думку, орієнтуватися на самопочуття, відображення у дзеркалі, одяг тощо.

По-друге, для успішного схуднення варто визначити, скільки організму необхідно споживати калорій упродовж дня. Знаєте норму, робите невеликий дефіцит калорій – спокійно худнете.

По третє, усі нові звички потрібно вводити поступово. Так ви спокійно звикнете до нового режиму. Чим менше стресу – тим краще.