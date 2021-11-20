У 28-летней Кайлы Гамильтон была очень сложная юность. Еще во время учебы она пережила сексуальное насилие, из-за чего серьезно закрылась в себе и начала заедать стресс. В дальнейшем все только ухудшалось.

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У Кайлы случилось несколько тяжелых жизненных испытаний

У женщины была настоящая темная полоса: в 23 года она пережила два инсульта, которые случились из-за использования гормональных противозачаточных препаратов. А в 2019 году у Кайлы обнаружили рак яичников. Она смогла из этого "выпутаться". Но как результат – женщина продолжала много кушать, чтобы забыть о переживаниях.

Я знала, что эти проблемы со здоровьем не были вызваны моим весом… Но я понимала, что могу контролировать свой вес и минимизировать риск других проблем, которые могли вызвать ожирение, – рассказывает женщина.

Американка не раз пыталась похудеть, но все было бесполезно: она перепробовала много диет, но постоянно срывалась. Поэтому женщина дошла до сбалансированного питания. Кайла начала подсчитывать питательную ценность потребляемых продуктов и вносила данные в специальную программу, чтобы все фиксировать.

"Сначала я узнала, сколько вообще я ела. Думаю, люди часто не осознают, сколько они потребляют. Я действительно начала читать этикетки (калорийность продуктов) и купила весы. Дальше запланировала свои приемы пищи, чтобы настроиться на успех", – вспоминает женщина.

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Как изменилась женщина / Фото инстаграм kaylabeatsobesity

Три совета от Кайлы

Женщина рекомендует не зацикливаться на своих килограммах. Цифры на весе не должны являться главным признаком успеха. Гораздо лучше, по ее мнению, ориентироваться на самочувствие, отражение в зеркале, одежду и т.д.

Для успешного похудения следует определить, сколько организму необходимо потреблять калорий в течение дня. Знаете норму, делаете небольшой дефицит калорий – спокойно худеете.

Все новые привычки нужно вводить постепенно. Так вы спокойно привыкнете к новому режиму. Чем меньше стресса – тем лучше.