Авторка зізнається – ситуація добряче здивувала усю рідню. Сестра не розповідала, що була вагітною. А після кількох акуратних питань взагалі заблокувала майже всіх родичів у соцмережах.

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Моя сестра роками боролася з проблемою безпліддя. Вони з чоловіком одружилися в 16 років і намагалися завагітніти з вісімнадцяти. Лікарі говорили, що в неї не буде дітей, – пояснює авторка.

Сестра не збиралася всиновлювати

Сестра, як її чоловік, були категорично проти всиновлення. Вони могли годинами розповідати, що це потрібно заборонити на законодавчому рівні. Пара пробувала зробити штучне запліднення, але й це не допомогло. До сурогатного материнства вони теж критично ставилися.

Все почалося десять місяців тому. Тоді сестра повідомила в інстаграмі, що у неї з’явилася дочка. З часом, як дитина почала підростати, усі зауважили, що маля взагалі не схоже на батьків.

"Попри це, ми нічого не сказали, бо генетика може бути дивною. Я гадала, що вона просто всиновила дитину і змінила про це думку", – розповідає авторка.

Через чотири місяці стався ще один сюрприз. Рідня насторожилася

Сестра знову потішила підписників в інстаграмі, що у неї тепер з’явився син. Рідню здивував несподіваний нюанс: жінка повідомила, що перебуває на другому триместрі вагітності. І уточнила, що це перша успішна її вагітність. Тобто у неї вже буде третя дитина. Але звідки взялися попередні – ніхто не розумів.

У жінки за кілька місяців з’явилося двоє дітей / Фото Unsplash

Тоді ж двоюрідний брат спитався у жінки, чи всиновила вона попередніх дітей. Але, на диво, та ствердно сказала, що ніколи б цього не зробила.

Отож, минулого тижня я спиталася в неї, звідки в неї взялися двоє дітей. Вони точно не її. І якщо вона досі агресивно доводить, що всиновлення – це неправильно. То як у неї взагалі з’явилися діти?.. Уся сім’я підтримує мене, бо ми дійсно схвильовані, звідки, дідько, ці діти, – не розуміє авторка.

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Сестра та її чоловік образилися на питання. Вони не розуміють, чому рідня не тішиться за них, а, навпаки, починає тиснути. Пара заблокувала більшість родичів у соціальних мережах, і тепер ніхто не розуміє, що далі робити. Користувачі Reddit були шоковані від цієї ситуації: