Автор признается – ситуация изумила всю родню. Сестра не говорила, что была беременна. А после нескольких аккуратных вопросов вообще заблокировала почти всех родственников в соцсетях.

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Моя сестра годами боролась с проблемой бесплодия. Они с мужем поженились в 16 лет и пытались забеременеть с восемнадцати. Врачи говорили, что у нее не будет детей, – объясняет авторша.

Сестра не собиралась усыновлять

Сестра, как ее муж, были категорически против усыновления. Они могли часами рассказывать, что это необходимо запретить на законодательном уровне. Пара пыталась сделать искусственное оплодотворение, но и это не помогло. К суррогатному материнству они тоже критично относились.

Все началось десять месяцев тому назад. Тогда сестра сообщила в инстаграме, что у нее появилась дочь. Со временем, как ребенок начал подрастать, все заметили, что малышка вообще не похожа на родителей.

"Несмотря на это, мы ничего не сказали, потому что генетика может быть странной. Я думала, что она просто усыновила ребенка и изменила мнение об этом", – рассказывает авторша.

Через четыре месяца случился еще один сюрприз. Родня насторожилась

Сестра снова порадовала подписчиков в инстаграме, что у нее теперь появился сын. Родню удивил неожиданный нюанс: женщина сообщила, что находится на втором триместре беременности. И уточнила, что это первая успешная ее беременность. То есть у нее уже будет третий ребенок. Но откуда взялись предыдущие – никто не понимал.

У женщины за несколько месяцев появились двое детей / Фото Unsplash

Тогда же двоюродный брат спросил женщину, усыновила ли она предыдущих детей. Но, на удивление, она утвердительно сказала, что никогда бы этого не сделала.

На прошлой неделе я спросила, откуда у нее взялись двое детей. Они же точно не ее. И если она до сих пор агрессивно доказывает, что усыновление – это неправильно. Как у нее вообще появились тогда дети?.. Семья поддерживает меня, мы взволнованы, откуда, черт возьми, эти дети, – не понимает авторша.

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Сестра и ее муж обиделись на вопросы. Они не понимают, почему родня не радуется, а, наоборот, начинает давить. Пара заблокировала большинство родственников в социальных сетях, и теперь никто не понимает, что делать дальше.