Британка Крістін Вотт у 1989 році навчалась в Портсмутському політехнічному університеті та саме працювала над дисертацію по романах Роальда Дала, який написав "Матильду" та "Чарлі і шоколадна фабрика". Матеріали для роботи вона шукала в бібліотеці, і неабияк здивувалась, коли на звороті однієї з книжок знайшла адресу письменника. Вона вирішила випробувати долю і написала йому листа з кількома питаннями про його творчість.

Читайте також: Супербабуся: 70-річна пенсіонерка, яка пробігла понад 100 марафонів

Крістін зізнається, що хоч для неї це було дуже важливо, проте вона зовсім не очікувала особистої відповіді від відомого письменника:

Я писала дисертацію про його роботу для здобуття ступеня бакалавра з літератури та мовознавства. Коли мої однокурсники обрали творчість Кафки, Шекспіра і Гомера, я зосередилась на дитячій літературі. Мене цікавили багато суперечливих моментів у книгах Дала,

– згадує жінка

Вона була справді вражена, коли одного дня отримала списаний з 2 сторін лист А4 рукою самого письменника. Це була небачена вдача. Особливо, якщо врахувати той момент, що для самого Дала відповідати на листи його прихильників було чимось незвичним, він робив це вкрай рідко.

Лист, який написав власноруч Роальд Дал / Фото Daily Mail

Тоді Крістін була молодою студенткою, проте сповна оцінила такий подарунок долі. Роальд Дал помер менше ніж за рік після цих подій, тож дівчина була чи не останнього прихильницею його творчості, якій вдалось особисто з ним поспілкуватись.

Що було у листі

У цьому листі містяться рідкісні вислови Роальда Дала про власні книжки. Він визнав, що головною метою його книжок було лише заохотити дітей до читання, а сенс будь-якої дитячої книги у тому, щоб захопити дитину:

Дитина, яка читає книги, завжди буде випереджати дитину, яка не читає книги. У цих моїх книгах дуже мало прихованих сенсів, блін, там основному лише чиста фантазія. Усе для того, що привернути увагу дітей до книг, – зізнається письменник

Письменник Роальд Дал / Фото commons.wikimedia

Саме у той час Роальд видав останню книгу, яка також прославилась на весь світ – "Матильду". Тож у листі він не без задоволення вихваляється Крістін, що ця книга побила рекорди продажів. Також він порадив дівчині "ніколи не приховувати від дітей реальний світ".

Кажуть, найдушевніші розмови проходять за келихом улюбленого вина від SHABO. Тож телефонуйте найкращим подругам та влаштовуйте дружні посиденьки зі смачними стравами, веселими історіями та маленькими секретами. А найкраще вино обирайте в інтернет-магазині SHABO

Що було далі з листом

Зараз Крістін вже 50 років. Вона берегла цей лист усі 30 років, і аж тепер вирішила його оприлюднити: "Настав час поділитися ним, щоб інші могли прочитати та насолодитися його мудрими словами, які він написав в його дивовижно неповторному, яскравому стилі", – каже Крістін.

Крістін Вотт вдалось отримати лист, написаний самим письменником Роальдом Далом / Фото Daily Mail

Після оприлюднення на лист звернули увагу аукціоністи і спеціалісти з Hansons Auctioneers. Вони визнали, що настільки особистий лист від відомого письменника – взагалі велика рідкість у літературному світі. Зазвичай, якщо письменники й відповідають своїм прихильникам, то обмежують кількома короткими, дуже загальними фразами:

Це дає нам нове уявлення про творчість Дала. Ми дізнались про його бажання заохочувати дітей читати книги та проносити любов до літератури протягом усього життя,

– каже Джим Спенсер, працівник Hansons Auctioneers.

Лист Роальда Дала продадуть на аукціоні / Фото Daily Mail

15 червня цього року лист виставлять на спеціальному аукціоні. Спеціалісти очікують, що лист можуть продати від 700 до 1000 доларів. Проте визнають, що аукціон – річ непередбачувана і лист може піти до свого нового власнику за набагато більшу ціну.

Тож Крістін Вотт отримала можливість не лише насолодитись листуванням зі своїм кумиром, але й збагатитись на кілька сотень, а можливо, й тисяч доларів.