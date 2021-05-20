Британка Кристин Вотт в 1989 году училась в Портсмутском политехническом университете и как раз работала над диссертацией по романам Роальда Дала, который написал "Матильду" и "Чарли и шоколадная фабрика". Материалы для работы она искала в библиотеке, и удивилась, когда на обратной стороне одной из книг нашла адрес писателя . Она решила испытать судьбу и написала ему письмо с несколькими вопросами о его творчестве.

Читайте также: Супербабушка: 70-летняя пенсионерка, которая пробежала более 100 марафонов

Кристин признается, что хоть для нее это было очень важно, однако она совсем не ожидала личного ответа от известного писателя:

Я писала диссертацию о его работе для получения степени бакалавра по литературе и языкознанию. Когда мои однокурсники выбрали творчество Кафки, Шекспира и Гомера, я сосредоточилась на детской литературе. Меня интересовали многие противоречивых моментов в книгах Дала,

– вспоминает женщина

Она была действительно поражена, когда однажды получила списанный с 2 сторон рукой самого писателя лист А4. Это была невиданная удача. Особенно, если учесть тот момент, что для самого Дала отвечать на письма его сторонников было чем-то необычным, он делал это крайне редко.

Письмо, которое собственноручно написал Роальд Дал / Фото Daily Mail

Тогда Кристин была молодой студенткой, однако оценила такой подарок судьбы. Роальд Дал умер меньше чем через год после этих событий, поэтому девушка была едва ли не последнего поклонницей его творчества, которой удалось лично с ним пообщаться.

Что было в письме

В этом письме содержатся редкие высказывания Роальда Дала о своих книгах. Он признал, что главной целью его книг было только поощрить детей к чтению, а смысл любой детской книги в том, чтобы увлечь ребенка:

Ребенок, который читает книги, всегда будет опережать ребенка, не читает книги. В этих моих книгах очень мало скрытых смыслов, блин, там основном лишь чистая фантазия. Все для того, что привлечь внимание детей к книгам,

– признается писатель

Писатель Роальд Дал / Фото commons.wikimedia

Именно в то время Роальд выдал последнюю книгу, которая также прославилась на весь мир – "Матильду". Поэтому в письме он не без удовольствия хвастается Кристин , что эта книга побила рекорды продаж. Также он посоветовал девушке "никогда не скрывать от детей реальный мир".

Говорят, самые душевные разговоры проходят за бокалом любимого вина от SHABO. Поэтому звоните лучшим подругам и устраивайте дружеские посиделки с вкусными блюдами, веселыми историями и маленькими секретами. А лучшее вино выбирайте в интернет-магазине SHABO

Что было дальше с письмом

Сейчас Кристин уже 50 лет. Она берегла это письмо все 30 лет , и только сейчас решила его обнародовать: "Пришло время поделиться им, чтобы другие могли прочитать и насладиться его мудрыми словами, которые он написал в его удивительно неповторимом, ярком стиле", – говорит Кристин.

Кристин Вотт удалось получить письмо, которое написал сам Роальд Дал / Фото Daily Mail

После публикации на письмо обратили внимание аукционисты и специалисты Hansons Auctioneers. Они признали, что столь личное письмо от известного писателя – вообще большая редкость в литературном мире. Обычно, если писатели и отвечают своим поклонникам, то ограничиваются несколькими короткими, очень общими фразами:

Это дает нам новое представление о творчестве Дала. Мы узнали о его желании поощрять детей читать книги и проносить любовь к литературе на всю жизнь,

– говорит Джим Спенсер, работник Hansons Auctioneers.

Письмо Роальда Дала продадут на аукционе / Фото Daily Mail

15 июня этого года письмо выставят на специальном аукционе. Специалисты ожидают, что письмо могут продать от 700 до 1000 долларов. Однако признают, что аукцион – вещь непредсказуемая и письмо может перейти к своему новому владельцу за гораздо большую цену.