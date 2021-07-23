Тіктокерка під ніком @parodymom на ім'я Наталі в одному з відео поскаржилась, що за 20 років шлюбу її чоловік досі не може запам'ятати важливих подробиць про неї, як от імена деяких родичів чи улюблену начинку для піци. Тож їй довелось залишити йому кумедну інструкцію, щоб більше ніколи не діставав її такими питаннями.

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Наталі також зазначила, що така неуважність чоловіка зовсім не означає, що він її не кохає. Просто у нього багато чого вилітає з голови, тож у такі гумористичній формі вона вирішила йому допомогти.

Вона видрукувала повний текст і навіть зробила титульну сторінку з назвою, на які значиться: "Вся інформація, необхідна для прийняття рішень, не ставлячи дружині одних і тих самих запитань навіки вічні".

Жінка створила довідник для чоловіка, щоб він не ставив весь час одні й ті ж запитання / Скриншот з відео тікток @parodymom

Зміст цього посібника – це майже все, що має знати чоловік про свою дружину. У ньому є окремі розділи: їжа, родина, вподобання та веселощі. Усе – з уточненнями та важливими нюансами.

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Тіктокерка написала чоловіку усі свої вподобання в їжі / Скриншот з відео тікток @parodymom

Наталі навіть написала окрему сторінку, присвячену розміру її ноги та вподобанням у взутті, а також додала вирізану модель її стопи у повну величину.

У гайд вона навіть додала модель своєї стопи в повну величину / Скриншот з відео тікток @parodymom

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Усі заголовки розділів, як і назва самого посібника, починаються з англійської літери "F". Жінка зізналась, що гайд не зовсім повний, і попросила глядачів в коментарях написати інші слова на цю літеру, якими можна було б доповнити її роботу:

Звісно, гайд буде доповнюватись стільки часу, скільки триватиме наш шлюб,

– сказала Наталі

Користувачам дуже сподобалась така ідея, адже це корисно з практичної точки зору:

"Це геніально!"

"Таким потрібно обмінюватись після заручин."

"Мені одному здається, що це перемога у плані спілкування між подружжям?"

"Ну і в крайньому випадку, якщо у вас буде деменція, вам буде легко щось пригадати."

Повне відео можна подивитись тут: