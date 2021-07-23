Тиктокерша под ником @parodymom по имени Натали в одном из видео пожаловалась, что за 20 лет брака ее муж до сих пор не может запомнить важных подробностей о ней, вроде имен некоторых родственников или любимую начинку для пиццы. Поэтому ей пришлось оставить ему забавную инструкцию, чтобы больше он никогда больше не доставал ее такими вопросами.

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Натали также отметила, что такая невнимательность мужа вовсе не означает, что он ее не любит. Просто у него много чего вылетает из головы, поэтому в такой юмористической форме она решила ему помочь.

Она напечатала полный текст и даже сделала титульную страницу с названием, на которые значится: "Вся информация, необходимая для принятия решений, не ставя жене одних и тех же вопросов во веки веков".

Женщина создала справочник для мужа, чтобы он не задавал все время одни и те же вопросы / Скриншот с видео тикток @parodymom

Содержание этого пособия – это почти все, что должен знать муж о своей жене. В нем есть отдельные разделы: еда, семья, предпочтения и веселье. Все с уточнениями и важными нюансами.

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Тиктокерша написала мужу все свои предпочтения в еде / Скриншот с видео тикток @parodymom

Натали даже написала отдельную страницу, посвященную размеру ее ноги и предпочтениям в обуви, а также добавила вырезанную модель ее стопы в полную величину.

В гайд она даже добавила модель своей стопы в полную величину / Скриншот с видео тикток @parodymom

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Все заголовки разделов , как и название самого пособия, начинаются с английской буквы "F" . Женщина призналась, что гайд не совсем полный, и попросила зрителей в комментариях написать другие слова на эту букву, которыми можно было бы дополнить ее работу:

Конечно, гайд будет дополняться столько времени, сколько продлится наш брак,

– сказала Натали

Пользователям очень понравилась такая идея, ведь это полезно с практической точки зрения:

"Это гениально!"

"Таким нужно обмениваться после помолвки."

"Мне одному кажется, что это победа в плане общения между супругами?"

"Ну и в крайнем случае, если у вас будет деменция, вам будет легко что-то вспомнить."