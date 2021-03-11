Точна копія: жінка настільки схожа на Мерилін Монро, що в неї почалися проблеми

Британська танцівниця Ізабелла Блісс постраждала через фантастичну схожість із Мерилін Монро. Жінка не могла користуватися Інстаграмом, адже люди її постійно плутали з акторкою.

У це важко повірити, але 34-річна танцівниця є майже двійником Мерилін Монро. Через це модератори Інстаграму поставили їй одну умову, після якої вона могла б користуватися соцмережею.

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Мені сказали буквально написати, що я не та знаменитість, за яку себе видаю. Що я – не Мерилін Монро, – розповідає Ізабелла.

Свою схожість із світською левицею Ізабелла почала зауважувати ще в підлітковому віці. Багато людей просто не вірили, що перед ними двійник Мерилін.

Як виглядала Мерилін Монро

Фото Getty Images

Як виглядає Ізабелла Блісс

З часом вона використала свою родзинку для просування невеликого бізнесу в соцмережах. Але все пішло не так. Акаунт заблокували, і жінка була змушена довести, що вона не Мерилін Монро. За її словами, це було дуже обурливо.

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Я дуже образилася через поведінку Інстаграму та Фейсбуку. Вони думають, що люди вважають мене жінкою, якої не стало у 1962 році. Якщо розібратися, справжній Монро мало б бути зараз 94 роки. Я на 60 років молодша. Про що взагалі тут говорити, – роздратовано пояснювала Ізабелла.

Після того, як цю історію "підняли" ЗМІ, представники Інстаграму вибачилися за помилку. Їй повернули сторінку та дозволили користуватися соцмережею.