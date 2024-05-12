Прагне зберегти молодість: жінка з найбільшими у світі губами не зупиняється у трансформаціях

Болгарська блогерка Андреа Іванова має "найбільші губи у світі", однак не планує зупинятися на досягнутому.

Які ще процедури робить дівчина та для чого вона продовжує трансформацію, навіть коли це небезпечно, розповідаємо далі.

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Як блогерка намагається підтримувати молодість

26-річна Андреа Іванова з Болгарії, яка має "найбільші губи у світі", нещодавно зробила додаткові ін'єкції наповнювача у губи та інші ділянки на своєму обличчі.

Попри попередження лікарів про небезпеку таких процедур, дівчина прагне у такий спосіб зберегти свою молодість.

Нинішній хірург блогерки запропонував їй нову процедуру вартістю 437 фунтів стерлінгів (понад 21 тисяча гривень), назвавши цю маніпуляцію "дуже важливою" для запобігання появі зморшок.

Мій лікар сказав, що дуже важливо ввести філер в деякі зони на обличчі. Якщо його не буде, то з роками шкіра виглядатиме старішою, оскільки відбувається накопичення речовини з обох боків, що призводить до появи зморшок. Такі зони потребують зволоження та ін'єкцій, щоб зберегти свіжість і молодість,

– пояснила дівчина.

Вона помітила, що носогубні зморшки на її обличчі поглибились ще до того, як вона зробила збільшення губ, тож вирішила це виправити.

Мій лікар занепокоєний некрозом тканин на губах, але поки я буду обережною і не забуватиму про зволоження, зі мною все буде гаразд,

– додала вона.

Як дівчина виглядає зараз: дивіться фото

Андреа визнала, що після ін'єкцій їй важко посміхатися, доводиться уникати різких рухів обличчям, щоб не завдати шкоди ділянкам, де були зроблені уколи, а також пити багато води, бо гіалуронова кислота діє як губка.

У намаганні досягти бажаного зовнішнього вигляду вона нещодавно пройшла ще шість косметичних процедур за один день в якості "експерименту", витративши на це 830 фунтів стерлінгів. Зокрема, розширила і подовжила підборіддя, зробила корекцію форми щелепи та вилиць.

Для проведення таких численних маніпуляцій Андреа довелося звернутися до хірурга в Німеччині, оскільки її лікар відмовився це робити через побоювання щодо безпеки пацієнтки.

У мене зараз болить все обличчя, зокрема щелепа та підборіддя. Важко посміхатися через біль у вилицях і відчуття стягування по всьому обличчю. Однак це нормально,

– каже блогерка.

Вона не збирається зупинятися на досягнутому й прагне надалі "удосконалювати" свою зовнішність.

Нагадаємо, що болгарська блогерка Андреа Іванова почала робити процедури зі збільшення губ ще у 2018 році. Тоді вона мріяла мати вигляд як лялька Братц. Нещодавно жінка показувала, як вона виглядала до всіх трансформацій.