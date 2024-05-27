Досягла результату без операцій: як живе жінка з найменшою талією у світі

Кеті Юнг уже 86 років, але вона досі лишається жінкою з найменшою талією у світі. Її рекорд не можуть перевершити вже 25 років.

Як Кеті вдалося досягнути рекордно маленької талії без будь-яких хірургічних втручань та як виглядає життя жінки, розповідаємо далі.

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Як живе жінка з найменшою талією у світі

У 1999-му році, у віці 62 років, Кеті Юнг зі США встановила рекорд як жінка з найменшою туго зашнурованою талією. Вона все ще залишається рекордсменкою у свої 86 років.

Кеті має зріст 1,72 метра, а її талія в корсеті становить лише 38,1 сантиметра. Її розміри без корсета не перевищують 53,34 сантиметра.

Жінці було 18 років, коли вона вперше одягла корсет, але лише в 30 років вона вирішила носити його постійно. Її талія спочатку становила 66,4 сантиметра, перш ніж вона почала поступово зменшувати її об'єм протягом багатьох років, використовуючи тренувальний ремінь.

Кеті ніколи не робила операції, щоб підкреслити свою фігуру. Натомість вона носить корсет 23 години на добу, знімаючи його лише для щоденного прийняття душу.

Яку талію вважали найменшою у світі до цього Найменша талія, коли-небудь зафіксована у людини нормального зросту, належала Етель Грейнджер (Велика Британія, 1905 – 1982 роки), яка зменшила її з природних 56 сантиметрів до 33 сантиметрів між 1929 і 1939 роками.

Мати трьох дітей, яка не дотримується спеціальної дієти та не займається фізичними вправами, щоб підтримувати свою талію, каже, що у неї "не було наміру" встановлювати світовий рекорд. Кеті вперше почала носити корсет лише завдяки інтересу до вікторіанської моди.

Як живе жінка з найменшою талією у світі: дивіться відео

Якщо ви збираєтеся носити вікторіанську сукню, щоб вона виглядала доречно, вам потрібно носити правильну білизну. Коли наставав час купувати новий корсет, було цілком природно обирати виріб трохи меншого розміру. У мене не було жодної мети коли-небудь зменшити талію, це було просто природним явищем,

– ділиться рекордсменка.

Вона додає, що маленька талія не впливає на дихання та не викликає жодних медичних проблем. Кеті все ще може робити все те, що робила до того, як зменшила об’єм талії, наприклад ловити рибу, керувати автомобілем і прибирати вдома.

Жінка пояснює це тим, що вона дуже поступово зменшувала обсяг талії.

Якщо у вас почалися проблеми з диханням або будь-які інші проблеми, це означає, що ви робите щось неправильно,

– акцентує вона.

Загалом Кеті описує носіння корсета як "зворотний бік вагітності". Вона пояснює, що це просто зміщує органи дещо в іншу область, але не шкодить тілу.

Власниця найменшої талії у світі: дивіться фото

Чоловік Кеті, Боб, дуже підтримує її, і, як хірург-ортопед, він має хороші можливості стежити за її тілом, яке змінювалося протягом багатьох років.

Він казав мені, що будь-що, що я роблю зі своїм тілом, буде нездоровим,

– ділиться жінка.

Вона називає себе прокрастинаторкою, тому вирішила носити корсет у будь-який час доби – навіть під час сну – заради "зручності".

Хоча жінка не дотримується спеціальної дієти для підтримки розміру талії, Кеті уникає будь-якої їжі, яка може викликати здуття. І замість трьох великих прийомів їжі на день вона їсть частіше, меншими порціями протягом дня.

Жінка з мініатюрною талією: дивіться фото

Що ж до одягу, майже все вбрання Кеті на вихід шиється спеціально для її худорлявої статури, хоча вона каже, що нерідко носить стандартний одяг, наприклад пару легінсів і сорочку.

Незалежно від її вбрання незвична статура жінки привертає увагу. Реакції, які вона отримує від людей, різноманітні. Кеті каже, що в консервативних районах країни люди не наважуються щось сказати. Для порівняння, вона заявляє, що маленькі діти набагато відкритіші до неї.

Загалом Кеті не проти уваги, яку їй приділяють.

У мене немає проблем із підписуванням книжок для дітей і тим, щоб вони ставили запитання,

– зізнається вона.

Жінка каже, що бути рекордсменкою Книги рекордів Гіннеса для неї стало позитивним досвідом. Завдяки цьому вона з’явилася в багатьох телешоу у себе на батьківщині, а також у передачах в Японії, Китаї та Південній Кореї.