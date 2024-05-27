Как Кэти удалось достичь рекордно маленькой талии без каких-либо хирургических вмешательств и как выглядит жизнь женщины, рассказываем далее.

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Как живет женщина с самой маленькой талией в мире

В 1999 году, в возрасте 62 лет, Кэти Юнг из США установила рекорд как женщина с самой маленькой туго зашнурованной талией. Она все еще остается рекордсменкой в свои 86 лет.

Кэти имеет рост 1,72 метра, а ее талия в корсете составляет лишь 38,1 сантиметра. Ее размеры без корсета не превышают 53,34 сантиметра.

Женщине было 18 лет, когда она впервые надела корсет, но лишь в 30 лет она решила носить его постоянно. Ее талия изначально составляла 66,4 сантиметра, прежде чем она начала постепенно уменьшать ее объем в течение многих лет, используя тренировочный ремень.

Кэти никогда не делала операции, чтобы подчеркнуть свою фигуру. Вместо этого она носит корсет 23 часа в сутки, снимая его только для ежедневного принятия душа.

Какую талию считали самой маленькой в мире до этого Самая маленькая талия, когда-либо зафиксированная у человека нормального роста, принадлежала Этель Грейнджер (Великобритания, 1905 – 1982 годы), которая уменьшила ее с естественных 56 сантиметров до 33 сантиметров между 1929 и 1939 годами.

Мать троих детей, которая не придерживается специальной диеты и не занимается физическими упражнениями, чтобы поддерживать свою талию, говорит, что у нее "не было намерения" устанавливать мировой рекорд. Кэти впервые начала носить корсет только благодаря интересу к викторианской моде.

Как живет женщина с самой маленькой талией в мире: смотрите видео

Если вы собираетесь носить викторианское платье, чтобы оно выглядело уместно, вам нужно носить правильное белье. Когда наступало время покупать новый корсет, было вполне естественно выбирать изделие немного меньшего размера. У меня не было никакой цели когда-либо уменьшить талию, это было просто естественным явлением,

– делится рекордсменка.

Она добавляет, что маленькая талия не влияет на дыхание и не вызывает никаких медицинских проблем. Кэти все еще может делать все то, что делала до того, как уменьшила объем талии, например ловить рыбу, управлять автомобилем и убирать дома.

Женщина объясняет это тем, что она очень постепенно уменьшала объем талии.

Если у вас начались проблемы с дыханием или любые другие проблемы, это означает, что вы делаете что-то неправильно,

– акцентирует она.

В целом Кэти описывает ношение корсета как "обратную сторону беременности". Она объясняет, что это просто смещает органы несколько в другую область, но не вредит телу.

Обладательница самой маленькой талии в мире: смотрите фото

Муж Кэти, Боб, очень поддерживает ее, и, как хирург-ортопед, он имеет хорошие возможности следить за ее телом, которое менялось в течение многих лет.

Он говорил мне, что любое, что я делаю со своим телом, будет нездоровым,

– делится женщина.

Она называет себя прокрастинаторкой, поэтому решила носить корсет в любое время суток – даже во время сна – ради "удобства".

Хотя женщина не придерживается специальной диеты для поддержания размера талии, Кэти избегает любой пищи, которая может вызвать вздутие. И вместо трех больших приемов пищи в день она ест чаще, меньшими порциями в течение дня.

Женщина с миниатюрной талией: смотрите фото

Что же до одежды, почти все наряды Кэти на выход шьется специально для ее худощавого телосложения, хотя она говорит, что нередко носит стандартную одежду, например пару леггинсов и рубашку.

Независимо от ее наряда необычное телосложение женщины привлекает внимание. Реакции, которые она получает от людей, разнообразны. Кэти говорит, что в консервативных районах страны люди не решаются что-то сказать. Для сравнения, она заявляет, что маленькие дети гораздо более открыты к ней.

В общем Кэти не против внимания, которое ей уделяют.

У меня нет проблем с подписанием книг для детей и тем, чтобы они задавали вопросы,

– признается она.

Женщина говорит, что быть рекордсменкой Книги рекордов Гиннеса для нее стало положительным опытом. Благодаря этому она появилась во многих телешоу у себя на родине, а также в передачах в Японии, Китае и Южной Корее.