Жінка не мила своє волосся 3 роки: як вона виглядає зараз – фото

Британка понад 3 роки не мила свою голову. Її втомило "неслухняне" волосся, тому вона наважилася на цей екстремальний крок. Що з цього вийшло – читайте далі.

Мелані Ллевелін успадкувала від свого батька особливе волосся: воно дуже кучерявилося після миття. Жінка комплексувала через це з самого дитинства і була змушена витрачати безліч часу та грошей, щоб навести лад в себе на голові.

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Як кучерявилося волосся Мелані (підліткове фото) / Фото Instagram Melanie Llewellyn

Зазвичай Мелані зверталася У салони краси, де їй допомагали вирішити неприємну проблему. Проте з часом жінка зрозуміла, що на це йде надто багато грошей і часу. Тому в 2017 році вона взагалі перестала мити волосся.

Спершу мені було досить складно, адже виникало відчуття певної неакуратності. Але через тиждень я побачила, що волосся виглядає непогано, – розповіла Ллевелін.

Мелані з чоловіком / Фото Instagram Melanie Llewellyn

Жінка щиро вірить, що волосся може самоочищуватися. Тому вона не відчуває жодного неприємного запаху від себе. Попри це, Мелані тричі на тиждень ходила у салони краси на укладку за допомогою засобів, які освіжають волосся.

Волосся Мелані після укладки / Фото Instagram Melanie Llewellyn

Головна проблема виникла тоді, коли у Великій Британії почався локдаун: там закрили усі салони краси. Тому жінка наважилася знову помити голову через понад 3 роки перерви. Але результат її не здивував.

Мелані помила голову вперше за 3 роки / Фото Instagram Melanie Llewellyn

Тепер я просто збираю їх в гульку і наразі не збираюся нічого з ним робити, – зізнається британка.