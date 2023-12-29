Як виглядає дім жінки, чому вона так захоплюється Сантою і скільки коштує її святкове приміщення, розповідаємо далі.

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Як виглядає кімната Санти, що коштує 10 тисяч доларів

Хезер Шейн із США має у своєму домі окрему кімнату Санта-Клауса, у якій зберігає всі різдвяні прикраси, що має.

Вартість "кімнати Санти", як її називає 37-річна американка, оцінюють у 10 тисяч доларів. У приміщенні є понад 1200 кухлів, мерехтливі вогники, ялинки, олені тощо.

Хезер каже, що її захоплення різдвяним декором почалося у 2015 році, коли вона купила кілька чашок з Сантою, щоб відсвяткувати Різдво.

Я просто люблю все, що стосується Різдва, – музику, прикраси та проведення часу з родиною та друзями. Мені подобається різдвяний дух,

– пояснює жінка.

Як виглядає кімната Санти: дивіться відео

Протягом останніх восьми років вона продовжує купувати різдвяні прикраси, включаючи ялинки, гірлянди, кульки та вогники.

Святкову атмосферу може створити не тільки декор, музика чи фільми. Вдало з цією задачею впорається і білизна від українського виробника Anabel Arto. У новій колекції бренду можна знайти вироби, які додадуть настрою, як поціновувачкам яскравих кольорів, оригінальних і трендових дизайнів, так і тим, хто понад усе цінує класику, натуральність та надійність.

Любителька Різдва додає, що вона не прибирає святкові прикраси цілий рік та прагне мати так багато предметів на різдвяну тематику, щоб не було видно навіть стіни.

Усі знають, що я одержима. Я не думаю, що люди повністю розуміють це захоплення, але вони знають, що мені весело,

– ділиться жінка.

Хезер також зауважує, що її чоловік Деніел помішаний на чистоті, тому її колекція знаходиться в підвалі.

Ми можемо закрити двері й удати, що цього немає, але йому просто доведеться змиритися,

– пояснює фанатка Різдва.

Жінка до всього веде ще й сторінку в інстаграм, де публікує контент про Різдво та ділиться кадрами своєї святкової кімнати.