Жінка отримала 150 загадкових посилок, яких не замовляла: що вона з ними зробила

Жителька Нью-Йорку виявила у себе під будинком 150 пакунків з емблемою Amazon від анонімного відправника. Її здивувала не тільки така кількість посилок, а їх незвичайний вміст.

Джилліан Кеннен, власниця бізнесу у Нью-Йорку, почала отримувати незвичні пакунки до свого будинку ще 5 червня. Коли кур'єр привіз перші кілька посилок, вона не здивувалась, адже подумала, що це якесь замовлення її партнера по бізнесу.

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Вони саме чекали на матеріали для нової студії, тож жінка без зайвих думок занесла коробки в будинок і взялась їх відкривати. На неї чекав сюрприз:

Коли я відкрила коробки, то побачила там матеріали для виготовлення медичних масок і кріплення для них. Я надіслала фото своєму партнеру, щоб дізнатись, нащо він замовив стільки, проте він не замовляв,

– згадує Джилліан

Всередині коробок були матеріали для виготовлення масок / Скріншот з відео scallywagandvagabond

На усіх коробках був логотип Amazon, і коли жінка підписувала документи від пошти, то помітила, що там стояла її адреса, проте не її ім'я. Втім, списала це на помилку і вирішила подзвонити в Amazon і з'ясувати, в чому справа. Там їй сказали поки що нічого з ними не робити.

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Проте на цьому пригоди не закінчилися. Посилок ставало все більше, від різних поштових служб. Коли їй довелось відлучитись, вона отримала дзвінок мами свого найкращого друга: "Вона сказала, що на нашому ґанку, напевно, тонна пакунків. Навіть вхідних дверей не видно!".

Згодом коробки вже почали привозити вантажівками на піддонах.

Посилки привозили вантажівками на піддонах / Скріншот з відео scallywagandvagabond

А, коли все закінчилося, Джилліан з жахом нарахувала цілих 150 посилок. Дзвінки в Amazon не давали результату – ніхто у компанії не міг сказати, в чому проблема, хто насправді мав отримати все це обладнання для масок, і чи можливо, це просто пранк.

Жінка отримала 150 посилок, яких не замовляла / Скріншот з відео scallywagandvagabond

Зрештою, в компанії з'ясували, що справжній отримувач всіх цих посилок вже має все це обладнання. Тож запропонували жінці просто залишити це в себе. Проте Джилліан з діловим партнером знайшли кращий вихід.

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Вони володіють креативною студією, тож вирішили використати вміст посилок для виготовлення наборів з масок "зроби сам" для місцевої дитячої лікарні. Amazon же, щоб компенсувати жінці усі незручності, погодився надати усі необхідні матеріали, яких не вистачає для таких наборів. Усі матеріали, які залишаться, вони віддадуть на потреби іншим лікарням.