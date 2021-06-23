Джиллиан Кеннен, владелица бизнеса в Нью-Йорке, начала получать необычные коробки к себе домой еще 5 июня. Когда курьер привез первые несколько посылок, она не удивилась, ведь подумала, что это какой-то заказ ее партнера по бизнесу.

Читайте также Ужин с вином: выдержанное игристое SHABO Classic Brut и спаржа с лососем

Они как раз ждали материалы для новой студии, поэтому женщина без лишних мыслей занесла коробки в дом и взялась их открывать. Ее ждал сюрприз:

Когда я открыла коробки, то увидела там материалы для изготовления медицинских масок и крепления для них. Я послала фото своему партнеру, чтобы узнать, зачем он заказал столько, однако он не заказывал,

– вспоминает Джиллиан

Внутри коробок были материалы для изготовления масок / Скриншот с видео scallywagandvagabond

На всех коробках был логотип Amazon, и когда женщина подписывала документы от почты, то заметила, что там стояла ее адрес, однако не ее имя . Впрочем, списала это на ошибку и решила позвонить в Amazon и выяснить, в чем дело. Там ей сказали пока ничего с ними не делать.

Обычный выходной способен превратиться в настоящую феерию, если не забыть захватить в гости розовое сухое от SHABO и хорошее настроение! Заказать розовое вино можно в интернет-магазине SHABO

Однако на этом приключения не закончились. Посылок становилось все больше, от различных почтовых служб. Когда ей пришлось отлучиться, она получила звонок мамы своего лучшего друга: "Она сказала, что на нашем крыльце, наверное, тонна пакетов. Даже входной двери не видно!".

Позже коробки уже начали привозить грузовиками на поддонах.

Посылки привозили грузовиками на поддонах / Скриншот с видео scallywagandvagabond

А, когда все закончилось, Джиллиан с ужасом насчитала целых 150 посылок. Звонки в Amazon не давали результата – никто в компании не мог сказать, в чем проблема , кто на самом деле должен был получить все это оборудование для масок, и возможно ли, что это просто пранк.

Женщина получила 150 посылок, которые не заказывала / Скриншот с видео scallywagandvagabond

В конце концов, в компании выяснили, что настоящий получатель этих посылок уже имеет все эти материалы. Поэтому предложил женщине просто оставить это у себя. Однако Джиллиан с деловым партнером нашли лучший выход.

К теме 3-летняя девочка случайно заказала 100 порций лапши: отец был шокирован