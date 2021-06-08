Жінка на ім'я Елізабет Ліндсі в одному зі своїх відео о TikTok розповіла, що минулого року випадково дізналась, що коханий чоловік зраджує їй з іншою. Як виявилось, коханка навіть не підозрювала про те, що ловелас – одружений. Тож спільний ворог об'єднав жінок, і після того, як Елізабет покинула чоловіка, між ними навіть зав'язалась дружба.

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І ось на річницю свого розлучення, жінка отримала несподівану посилку: величезне печиво від коханки свого колишнього чоловіка! Печиво було у формі руки, що тримає телефон, і повідомленням на ньому "Ти така підозріла".

Жінка отримала іронічне печиво від коханки чоловіка / Фото TikTok elizabethlindsay3

Чому ця фраза? У ту ніч, коли Елізабет дізналась про таємний роман, вона вирішила сама подзвонити й поговорити з коханкою. Чоловік саме прийшов додому і зрозумів, що обман викрито. Він почав забирати у жінки телефон, виштовхувати за двері і кричати: "Ти така підозріла!". Тож напис на печиві виявився дуже іронічним з боку коханки:

Спробуйте тільки сказати мені, що це не прекрасно,

– підписала жінка відео

Виявляється, чоловік не розкривав дівчині навіть свого справжнього імені. Тож на іншому печиві був написаний нікнейм чоловіка у соцмережі, через яку він познайомився з коханкою – Slybry. На третьому солодкому подарунку було зображено дві дівчини з фразами про те, що відтепер вони – сестри. А знизу, під зображенням троянд, був милий підпис "Вибач, що спала з твоїм чоловіком".

Тепер розлучена жінка і коханка її чоловіка – подруги / Фото TikTok elizabethlindsay3

Це відео набрало понад 150 тисяч переглядів, і користувачі були у справжньому захваті від таких близьких стосунків двох обманутих жінок.

"Жінки, які підтримують жінок, з найкращим почуттям гумору"

"Іноді ми знаходимо друзів у найнесподіваніший спосіб"

"Уявляю як той, хто робив це печиво, був розгублений"

"Ось що ми всі повинні робити, якщо з нами станеться щось подібне"

Повне відео можна подивитись тут: