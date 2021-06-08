Женщина по имени Элизабет Линдси в одном из своих видео в TikTok рассказала, что в прошлом году случайно узнала, что любимый муж изменяет ей с другой. Как оказалось, любовница даже не подозревала о том, что ловелас – женат. Поэтому общий враг объединил женщин , и после того, как Элизабет бросила мужа, между ними даже завязалась дружба.

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И вот на годовщину своего развода, женщина получила неожиданную посылку: огромное печенье от любовницы своего бывшего мужа! Печенье было в форме руки, держащей телефон , и сообщением на нем "Ты такая подозрительная".

Женщина получила ироническое печенье от любовницы мужа / Фото TikTok elizabethlindsay3

Почему эта фраза? В ту ночь, когда Элизабет узнала о тайном романе, она решила сама позвонить и поговорить с любовницей. Мужчина как раз пришел домой и понял, что обман разоблачен. Он начал забирать у женщины телефон, выталкивать за дверь и кричать: "Ты такая подозрительная!". Поэтому надпись на печенье оказалась очень ироничной со стороны любовницы:

Попробуйте только сказать мне, что это не прекрасно,

– подписала женщина видео

Оказывается, мужчина не раскрывал девушке даже своего настоящего имени . Поэтому на другом печенье было написано никнейм мужа в соцсети, где он познакомился с любовницей – Slybry. На третьем сладком подарке были изображены две девушки с фразами о том, что отныне они – сестры. А снизу, под изображением роз, была милая подпись: "Извини, что спала с твоим мужем".

Теперь разведенная женщина и любовница ее мужа – подруги / Фото TikTok elizabethlindsay3

Это видео набрало более 150 тысяч просмотров, и пользователи были в настоящем восторге от таких близких отношений двух обманутых женщин.

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