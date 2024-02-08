Манда – графічний дизайнер, тому вона використала всі свої навички, коли створювала дизайн інтер'єру для свого помешкання. Адже "сіре житло" мало повністю відповідати ідеї лялькового будинку й містити ті предмети, які могли б бути у Барбі.

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З нудного сірого в рожевий для Барбі

Жінка зізналася, що завжди любила рожевий колір. Коли вона придбала свій перший будинок у 20 років, то також прикрашала його ляльковим декором у стилі Барбі, однак це було у менших масштабах. У 2017 році Манда разом з чоловіком придбала новий будинок у Вашингтоні. Він мав сучасний нейтральний ремонт у сірих відтінках. Інтер'єр повністю влаштовував пару, тому жінка вирішила, що час дорослішати й позбавлятися тяги до усього рожевого.

У такому інтер'єрі подружжя прожило 2 роки, поки одного дня Манда не прокинулася з думкою, що будинок "нудний", а відмовитися від рожевого та естетики Барбі вона не може. Тому жінка почала власноруч робити ремонт.

Так, Манда почала з рожевих стін та елементів декору у стилі декору. Першою змінилася кухня, у якій жінка поклеїла квіткові шпалери, а також додала рожеву техніку та інші стильні елементи у Барбі-стилі. Переобладнати одну кімнату жінці вартувало близько 3 тисяч доларів.

Наступною кімнатою, яку змінила Манда, стала вітальня. Жінка декорувала стіни блискучими панелями, які створили дизайн диско-кулі. Також кімнату прикрасили рожевим фортепіано, яскравими кріслами, килимами та іншими рожевими предметами. Ремонт вітальні обійшовся Манді у 5 тисяч доларів.

Будинок Барбі, який жінка створила для себе / Фото з інстаграму Manda Hansen

До слова, жінка також подбала й про екстер'єр. На задньому дворі Манда встановила рожевий басейн та зону для відпочинку, яка повністю відповідає стилю Барбі. У ляльковому стилі оформлені й всі інші кімнати – ванні кімнати, їдальню, пральню та дві спальні. Загалом жінка витратила на створення будинку мрії понад 35 тисяч доларів

Я завжди була дівчинкою Барбі. Я завжди захоплювалася неймовірним стилем Барбі й, найголовніше – її культовим рожевим будинком мрії,

– поділилася жінка.

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За словами Манди, улюблена річ у новому будинку – розписані вручну вхідні двері. Для дизайну жінка обрала квіти, смайлики, а також декорувала їх написом: "Гарного дня", який можна прочитати кожного разу, коли виходиш з дому.

Цікаво, що свого чоловіка Манда називає Кеном, адже він завжди підтримує всі її ідеї та допомагає їх втілити у життя.