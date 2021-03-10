Жінка почала лисіти через хворобу: тепер на її голові "ростуть" квіти

Мешканка Тбілісі зіткнулася із несподіваною хворобою, через яку в неї випадає волосся. Вона не опустила руки, а придумала оригінальне рішення, як приховати лисину.

Проблеми із волоссям у Нано Мікатуадзе почалися ще в 3-річному віці: в неї з’явилася залисина на потилиці. Вона то заростала, то знову виникала, тому дівчинка постійно ходила із короткою зачіскою.

Цікаво Жінка схудла на 66 кілограмів, щоб помститися хлопцю: як вона зараз виглядає

Було дуже багато аналізів, знахарів…Останніми роками я вже настільки втомилася та втратила надію, що ходила по лікарях просто так, – розповідає дівчина.

Лише у 13 років їй поставили остаточний діагноз – алопеція. Це – автоімунна хвороба, через яку організм сприймає волосся як загрозу. Тому воно постійно випадає.

Нано Мікатуадзе в хусточці / Фото Instagram Nano Mikautadze

Один із дерматологів пояснив Нано, що волосся відростатиме. Але є велика ймовірність, що воно знову почне випадати. Лікар запропонував їй користуватися перуками та хустинками, щоб приховати лисину.

З того часу хвороба прогресувала, і дівчина постійно виходила на вулицю у хустинках. Перуки їй не підійшли, адже в них було шалено спекотно.

Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут

Так тривало 14 років, доки Нано не вирішила довести собі, що вона сильніша за хворобу. Жінка "набила" на голові татуювання у вигляді квітів.

Як виглядає татуювання / Фото Dato Koridze Instagram Nano Mikautadze

Це дозволило їй вперше за довгий час вийшла на вулицю без хустинки. Люди звертали увагу на дівчину, але вона більше через це не переживає.

Перший раз я вийшла з татуюванням, коли ми з мамою пішли на базар в Кутаїсі. Я відчула, що вона сильно напружилася через те, що на нас звертають увагу. Але сказала їй, що з цим потрібно змиритися, бо на таке татуювання завжди дивитимуться. Вона відповіла, що я права, і більше не напружувалася, коли йшла поряд зі мною, – говорить Нано Мікатуадзе.