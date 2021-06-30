Сталося це зовсім випадково. Американка під ніком happygoliving опублікувала у своєму тіктоці відео, де скаржилася на те, що купила бракований чайник. Вона навіть не уявляла, що її ролик набере майже 4 мільйони переглядів.

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На початку відео жінка продемонструвала свій чайник: вона налила туди воду до максимальної позначки у півтора літри.

Все було б нормально, але глядачів здивував один нюанс. Жінка поклала розсипний чай у спеціальний фільтр, який розташований всередині чайника. Після кип’ятіння вода просто почала виливатися назовні.

Жінка кинула заварку у чайник / Скриншот тікток happygoliving

В мене є дивовижний електричний чайник, але він має серйозний недолік. Зауважили його? – сказала блогерка.

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Люди не звернули увагу на чайник, а були шоковані тим, як блогерка заварювала чай. Глядачі припускали, що саме через це вода й виливалася:

Вода одразу виливалася / Скриншот тікток happygoliving