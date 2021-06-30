Сталося це зовсім випадково. Американка під ніком happygoliving опублікувала у своєму тіктоці відео, де скаржилася на те, що купила бракований чайник. Вона навіть не уявляла, що її ролик набере майже 4 мільйони переглядів.
Цікаво Найкращі світові й українські архітектори приїхали в Одесу: як пройшли перші Архітектурні Cезони
На початку відео жінка продемонструвала свій чайник: вона налила туди воду до максимальної позначки у півтора літри.
Все було б нормально, але глядачів здивував один нюанс. Жінка поклала розсипний чай у спеціальний фільтр, який розташований всередині чайника. Після кип’ятіння вода просто почала виливатися назовні.
Жінка кинула заварку у чайник / Скриншот тікток happygoliving
В мене є дивовижний електричний чайник, але він має серйозний недолік. Зауважили його? – сказала блогерка.
Люди не звернули увагу на чайник, а були шоковані тим, як блогерка заварювала чай. Глядачі припускали, що саме через це вода й виливалася:
Вода одразу виливалася / Скриншот тікток happygoliving
- НАВІЩО ТИ ПОКЛАЛА ЧАЙ В ЧАЙНИК?
- Чайні листя від нагрівання у воді збільшуються в розмірах і виштовхують воду, яка закип’ятилася.
- Ми даємо американцям чайник – і ось, що вони з ним роблять.