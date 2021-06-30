Произошло это совершенно случайно. Американка под ником happygoliving опубликовала в своем тиктоке видео, где жаловалась на то, что купила бракованный чайник. Она даже не представляла, что ее ролик наберет почти 4 миллиона просмотров.

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В начале видео женщина продемонстрировала свой чайник: она налила туда воду до максимальной отметки в полтора литра.

Все было бы нормально, но зрителей удивил один нюанс. Женщина положила рассыпной чай в специальный фильтр, который расположен внутри чайника. После кипячения вода просто начала выливаться наружу.

Женщина кинула чай в чайник / Скриншот тикток happygoliving

У меня есть удивительный электрический чайник, но он имеет серьезный недостаток. Заметили его? – сказала блогерша.

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Люди не обратили внимание на чайник, а были шокированы тем, как блогерша заваривала чай. Зрители предполагали, что именно поэтому вода и выливалась:

Вода сразу выливалась / Скриншот тикток happygoliving