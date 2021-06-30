Жінка придумала новий спосіб, як заварювати чай: він обурив мільйони людей

Американська блогерка показала, як заварює собі чай. Більшість підписників були шоковані, що хтось до такого додумався. Їм дуже не сподобався цей спосіб.

Сталося це зовсім випадково. Американка під ніком happygoliving опублікувала у своєму тіктоці відео, де скаржилася на те, що купила бракований чайник. Вона навіть не уявляла, що її ролик набере майже 4 мільйони переглядів.

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На початку відео жінка продемонструвала свій чайник: вона налила туди воду до максимальної позначки у півтора літри.

Все було б нормально, але глядачів здивував один нюанс. Жінка поклала розсипний чай у спеціальний фільтр, який розташований всередині чайника. Після кип’ятіння вода просто почала виливатися назовні.

Жінка кинула заварку у чайник / Скриншот тікток happygoliving

В мене є дивовижний електричний чайник, але він має серйозний недолік. Зауважили його? – сказала блогерка.

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Люди не звернули увагу на чайник, а були шоковані тим, як блогерка заварювала чай. Глядачі припускали, що саме через це вода й виливалася:

Вода одразу виливалася / Скриншот тікток happygoliving