Наречена пояснила, що її 42-річний брат разом із дружиною пережили кілька викиднів, після чого їм таки вдалося народити хлопчика, якому зараз 4 роки. Враховуючи усю ситуацію, вони дуже особливо до нього ставляться і все пробачають. Через це він частенько стає "деструктивним і неконтрольованим".

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За словами нареченої, вона ще давним-давно усіх попереджала, що весілля святкуватиме без дітей. Але чомусь для її брата це стало неочікуваною новиною: тепер він відмовляється йти на весілля, якщо дитину не запросять.

Уся сім’я підтримала рішення брата. Вони теж не збираються відвідувати свято, якщо наречена не запросить племінника.

Сім’я погрожує нареченій не прийти на весілля / Фото Unsplash

Наречений спробував акуратно натякнути, що вони не зможуть зробити виняток. Адже багато інших гостей спеціально найняли няньок на цей день на прохання молодої. Але брат все одно хоче, щоб його син був на весіллі.

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Коли я підіймаю це питання, то мене постійно звинувачують в заздрості, бо в мене немає дитини. Я була вже одружена, але розлучилася через те, що не можу народити дітей. Але це вже інша історія, – описує ситуацію авторка.

Користувачі Reddit здебільшого підтримали наречену. Вони вважають, що неправильно ставити такі ультиматуми: