Жінка їла лише у певні години протягом дня й схудла за рік на 50 кілограмів: як вона змінилася

47-річна Андреа Сціоларо із Флориди змогла схуднути після того, як змінила свій раціон та графік харчування. Усього за рік без виснажливих тренувань жінка скинула 50 кілограмів.

Своєю історією жінка поділилася з журналістами британського ЗМІ. Андреа зізналася, що почала набирати вагу у 2018 році, коли її доньці поставили діагноз – аутизм.

До теми Фантастичне перевтілення: дівчина схудла на понад 40 кілограмів і змінилася до невпізнаваності

Як зміна раціону дозволила схуднути на 50 кілограмів

Андреа розповіла, що у 2018 році стрімко почала набирати зайву вагу – тоді її 7-річній доньці лікарі поставили діагноз "аутизм". Жінка була у постійному стресі й почала переїдати. Дуже швидко Андреа набрала 18 зайвих кілограмів, оскільки більша частина її раціону складалася з фаст-фуду та шкідливої їжі, яка містить велику кількість вуглеводів.

Жінка не лише набирала зайву вагу, а й почала відчувати погіршення самопочуття. Окрім того, переломним моментом став інцидент, коли менша донька втекла з дому, а Андреа не могла її наздогнати, оскільки через зайву вагу жінці було дуже складно бігти.



Андреа Сціоларо до схуднення / Фото SWNS

Тому Андреа вирішила взяти себе в руки й збалансувати свій раціон. Так, у січні 2023 року вона розпочала піст і щотижня протягом 3 днів харчувалася виключно бульйоном, звареним на кістках. Також вона зменшила кількість вуглеводів у раціоні, а білків, навпаки, почала вживати більше.

Такий раціон добре впливав на організм жінки й вона почала втрачати вагу. Пізніше Андреа почала практикувати періодичне голодування. Так, жінка себе не обмежує, однак їсть лише у "золоті години" – у період з 15:00 до 18:00. Такий спосіб харчування дав дивовижний результат і жінка схудла на 50 кілограмів.



Як змінилася Андреа після схуднення / Фото SWNS

Голодування змінило моє життя, і я почуваюся краще, аніж будь-коли до цього. Багато дієт змушують нас відмовлятися від певних продуктів, а в рамках посту ви концентруєтесь на тому, коли саме можна їсти. Моя шкіра стала здоровішою, волосся має значно кращий вигляд, всі болі зникли. Спочатку, безумовно, було важко, але швидкість змін полегшує цей процес,

– поділилася жінка.



Жінка схудла на 50 кілограмів / Фото SWNS

Нині Андреа продовжує дотримуватися нового способу життя. Жінка зізнається, що під час схуднення також змінила своє ставлення до їжі, й тепер сприймає її лише як джерело енергії. Ба більше, разом з Андреа трохи схуд і її чоловік.