Жінка схудла на 90 кілограмів, щоб стати схожою на Барбі: що з цього вийшло

Кайла Лаванда обожнює іграшки Барбі. Саме вони надихнули її схуднути на 90 кілограмів та змінити своє життя назавжди.

Зараз Кайла виглядає, як її улюблений персонаж. Вона мріяла про таку фігуру і врешті змогла досягти бажаного результату.

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Схудла на 90 кілограмів і перевтілилась у барбі

Кайла Лаванда живе в Австралії. Вона одержима Барбі і з дитинства їх колекціонує. Зараз її дім переповнений естетикою ляльок, а кількість іграшок більша ніж 200.

У мене було понад 200 ляльок, оскільки мої батьки використовували їх як стимул схуднути,

– розповідає Кайла.

До схуднення жінка важила 155 кілограмів. У віці 36 років вона вирішила змінити своє життя і попрощатись із зайвою вагою. Вона почала з режиму харчування та фітнесу. Вона схудла на 14 кілограмів, після чого її вага зупинилась на одному показнику і не знижувалась. Кайла неодноразово зверталась до дієтологів, пробувала різні дієти, але все було безрезультатно. У 2018 жінка наважилась зробити операцію та видалити 80% шлунка.



Жінка схудла і перевтілилась у барбі / Фото з інстаграму

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Після тривалої реабілітації вона приступила до змін у способі життя: суворі тренування і режим харчування дали свої результати.

Після операції я почувалася збудженою і як нова жінка з новим стартом, який мені був необхідний. Але я знала, що це не кінець. Я знала, що маю змінити весь свій спосіб життя. Я виключила вуглеводи, цукор, оброблені продукт та готову їжу,

– ділиться Кайла.



Схудла, аби бути схожою на Барбі / Фото з інстаграму



Кайла неймовірно схудла / Фото з інстаграму

Жінка також щоденно займалась спортом: тренування в спортзалі та піші прогулянки, які згодом переросли у ранкові пробіжки. Починала день вона з протеїнового коктейлю, додала продукти з високим вмістом білка, як-от ​​мелена грудка індички або курка. Їй важко було відмовитись від улюблених смаколиків, тому Кайла спробувала замінити їх на більш здорові альтернативи, як-от горіхи або протеїнові батончики.

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В результаті їй вдалось позбутись 90 кілограмів, а її нова фігура схожа на фігуру справжньої Барбі. Жінка вміло це підкреслює тематичними яскравими образами.



Образи, як у Барбі / Фото з інстаграму