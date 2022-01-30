Попри це, багато хто намагається підкреслити свої риси за допомогою косметики. У нашому матеріалі ділимось фотодобіркою робіт візажиста, який перевтілив жінок у справжніх зірок Голлівуду.
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Візажист, який вразив своїми роботами
Ця жінка готова до червоної килимової доріжки.
Неймовірне перевтілення / Фото з інстаграму
Здається, що змінились не лише риси, але й погляд.
Жінка ну дуже змінилась / Фото з інстаграму
Більше впевненості нікому не зашкодить.
Яка краса / Фото з інстаграму
Візажист перетворив дівчину на топмодель.
Справжня зірка / Фото з інстаграму
Складно повірити, що макіяж може настільки омолоджувати.
Омолодилась за допомогою макіяжу / Фото з інстаграму
Жінка перевтілилась у справжню світську левицю.
Дуже вишукано / Фото з інстаграму
Вишуканий та елегантний образ для вродливої жінки.
Який елегантний образ / Фото з інстаграму
Просто і вишукано: дівчина вмить стала голлівудською дівою.
Просто та стильно / Фото з інстаграму
Тепер ця красуня готова підкорювати будь-яку сцену.
Дуже вродлива дівчина / Фото з інстаграму
Головне, правильно розставити акценти.
Яскраві акценти / Фото з інстаграму