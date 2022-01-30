Попри це, багато хто намагається підкреслити свої риси за допомогою косметики. У нашому матеріалі ділимось фотодобіркою робіт візажиста, який перевтілив жінок у справжніх зірок Голлівуду.

Цікаво Як розпочати свою справу та навчитися основ підприємництва: про роботу Дія.Бізнес в Одесі

Візажист, який вразив своїми роботами

Ця жінка готова до червоної килимової доріжки.


Неймовірне перевтілення / Фото з інстаграму

Здається, що змінились не лише риси, але й погляд.


Жінка ну дуже змінилась / Фото з інстаграму

Більше впевненості нікому не зашкодить.


Яка краса / Фото з інстаграму

Візажист перетворив дівчину на топмодель.


Справжня зірка / Фото з інстаграму

Складно повірити, що макіяж може настільки омолоджувати.


Омолодилась за допомогою макіяжу / Фото з інстаграму

Жінка перевтілилась у справжню світську левицю.


Дуже вишукано / Фото з інстаграму

Вишуканий та елегантний образ для вродливої жінки.


Який елегантний образ / Фото з інстаграму

Просто і вишукано: дівчина вмить стала голлівудською дівою.


Просто та стильно / Фото з інстаграму

Тепер ця красуня готова підкорювати будь-яку сцену.


Дуже вродлива дівчина / Фото з інстаграму

Головне, правильно розставити акценти.


Яскраві акценти / Фото з інстаграму