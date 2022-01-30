Несмотря на это, многие пытаются подчеркнуть свои черты с помощью косметики. В нашем материале делимся фотоподборкой работ визажиста, который превратил женщин в настоящих звезд Голливуда.
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Визажист, который поразил своими работами
Эта женщина готова к красной ковровой дорожке.
Невероятное перевоплощение / Фото из инстаграммы
Кажется, изменились не только черты, но и взгляд.
Женщина ну очень изменилась / Фото с инстаграм
Больше уверенности никому не помешает.
Какая красота / Фото с инстаграммой
Визажист превратил девушку в топмодель.
Настоящая звезда / Фото с инстаграма
Сложно поверить, что макияж может настолько омолаживать.
Омолодилась с помощью макияжа / Фото с инстаграма
Женщина превратилась в настоящую светскую львицу.
Очень изысканно / Фото с инстаграма
Изысканный и элегантный образ для красивой женщины.
Какой элегантный образ / Фото с инстаграма
Просто и изысканно: девушка моментально стала голливудской девой.
Просто и стильно / Фото с инстаграма
Теперь эта красотка готова покорять любую сцену.
Очень красивая девушка / Фото с инстаграма
Главное, правильно расставить акценты.
Яркие акценты / Фото с инстаграма