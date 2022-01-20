Жінка шукала хлопця, з яким фліртувала на відпочинку: його дружина випадково все побачила

Американка попросила користувачів тіктоку знайти симпатичного хлопця, з яким кілька хвилин фліртувала влітку. Пошуки виявились "успішними": вона знайшла його дружину.

Жінка сподівалася продовжити спілкування, але все пішло не за планом. Влітку користувачка тіктоку під ніком micarenee відпочивала з подружкою на пляжі у Маямі. Там їй вдалося познайомитися із привабливим незнайомцем: вони трималися за руки, жартували й просто кілька хвилин приємно спілкувалася.

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Нещодавно жінка опублікувала відео у тіктоці, де попросила користувачів допомогти знайти цього незнайомця. Блогерка сподівалася, що він вільний. Але не так сталося, як гадалося.

Тіктоку, допоможи мені знайти хлопця, якого я зустріла у Маямі. Здається, він говорив, що сам з Детройту. Він зайшов у воду, щоб познайомитися зі мною. Я була трішки сп’янілою, коли він залишив мені свій номер. Сподіваюся, що він неодружений, – написала дівчина у відео, яке набрало аж 5 мільйонів переглядів.

Ролик побачила його дружина

Через кілька днів блогерці написала його дружина, яка повела себе досить стримано. Вона подякувала за опубліковане відео і заспокоїла її, адже на той момент жінка ні про що не підозрювала.

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Дещо пізніше з’явилося відео від самого незнайомця, який пояснив ситуацію зі свого боку. Він вважає, що не зробив нічого поганого.

Хлопець обурений, що жінка виклала це відео / Скриншот тікток irontemple07

"Я навіть не знав твого імені, доки не побачив це божевільне відео. Ми просто спілкувалися упродовж п’яти хвилин п’ять місяців тому у 2021 році. А в 2022 році ти шукаєш хлопця, з яким трішки спілкувалася? Це дивно. Я просто відпочивав в океані, а представився тобі, бо я джентльмен", – пояснив хлопець.