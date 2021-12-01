Жінка в сльозах: майстер прикро помилився під час нанесення татуювання

Американка Холлі Холлідей погодилася на безплатне татуювання від знайомого майстра. Краще б вона цього не робила: спеціаліст зіпсував все, що міг.

Тепер Холлі не може дивитися на свою руку без сліз. Вона хотіла один конкретний малюнок – а отримала незрозумілі та химерні каракулі. Найдивніше, що жінка вже співпрацювала з майстром – він робив для неї велике татуювання. Що сталося цього разу – Холлі не розуміє, але підозрює, що спеціаліст просто халатно виконав свою роботу.

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Я довіряла цьому майстру, він колись зробив для мене велике татуювання… Моя довіра зараз знищена, як і моя рука, – розповідає Холлі.

Тату-майстер сам запропонував безплатне татуювання

Зараз у Холлі досить складний період в житті: жінка розійшлася зі своїм коханим і не могла спокійно все пережити. Коли майстер дізнався про "темну смугу", то одразу запропонував їй безплатну "тату-терапію". Жінка навіть не подумала, що може статися щось погане. Малюнок робили за ескізом, який знайшла Холлі.

Вже з самого початку роботи жінка зауважила, що з майстром коїться щось незрозуміле: він ледве розмовляв, малював хаотичні лінії та взагалі мав жахливий вигляд. Найгірше, що на той момент спеціаліст вже встиг зробити частину татуювання. На думку Холлі, він точно "щось прийняв".

Татуювання, яке хотіла зробити собі Холлі. Який малюнок зробив майстер – дивіться в кінці матеріалу / Скриншот тікток itsmehollyholliday

Через деякий час жінка все-таки перервала процедуру. Вона просто вжахнулася від результату. Кумедно, але наступного дня спеціаліст запропонував Холлі повернутися, щоб вони таки завершили малюнок. Жінка, звісно ж, відмовилася.

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Холлі поділилася своєю історією з підписниками у тіктоці. Відео набрало майже 4 мільйони переглядів і тисячі коментарів. Люди були шоковані від настільки невдалого татуювання. Але багато хто заспокоїв жінку – тату можна успішно перекрити.

Повне відео можете переглянути нижче

@itsmehollyholliday I’m so angry, I’ve cried so much. I trusted this artist he’s done great work in the past for me…. My trust is now ruined and so is my arm. #tattoofail ♬ original sound - Kneely_Knight

Татуювання від майстра / Скриншот тікток itsmehollyholliday