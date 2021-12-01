Теперь Холли не может смотреть на свою руку без слез. Она хотела один конкретный рисунок – а получила непонятные и причудливые каракули. Самое удивительное, что женщина уже сотрудничала с мастером – он делал для нее большую татуировку. Что случилось в этот раз – Холли не понимает, но подозревает, что специалист просто халатно проделал свою работу.
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Я доверяла этому мастеру, он когда-то сделал для меня большую татуировку… Мое доверие сейчас уничтожено, как и моя рука, – рассказывает Холли.
Тату-мастер сам предложил бесплатную татуировку
Сейчас у Холли довольно сложный период жизни: женщина разошлась со своим любимым и не могла спокойно все пережить. Когда мастер узнал о "темной полосе", то сразу предложил ей бесплатную "тату-терапию". Женщина даже не подумала, что может случиться что-нибудь плохое. Рисунок делали по эскизу, который нашла Холли.
Уже с самого начала работы женщина заметила, что с мастером происходит что-то непонятное: он едва разговаривал, рисовал хаотические линии и вообще выглядел ужасно. Хуже всего, что на тот момент специалист уже успел сделать часть татуировки. По мнению Холли, он точно "что-то принял".
Татуировка, которую хотела сделать себе Холли. Какой рисунок сделал мастер – смотрите в конце материала / Скриншот тикток itsmehollyholliday
Спустя время женщина все-таки прервала процедуру. Она просто ужаснулась от результата. Забавно, но на следующий день специалист предложил Холли вернуться, чтобы они завершили рисунок. Женщина, конечно же, отказалась.
Холли поделилась своей историей с подписчиками в тиктоке. Видео набрало около 4 миллионов просмотров и сотни комментариев. Люди были в шоке от столь неудачной татуировки. Но многие успокоили женщину – тату можно успешно перекрыть.
Полное видео можно просмотреть ниже
Татуировка от мастера / Скриншот тикток itsmehollyholliday