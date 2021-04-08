Жінка стала моделлю після виходу на пенсію: як їй це вдалося

65-літня мешканка Сінгапуру доводить: виглядати прекрасно можна у будь-якому віці. А сивина та зморшки – не проблема, щоб потрапити на сторінки модних журналів.

Онг Бі Ян вийшла на пенсію ще у 58 років. Саме тоді вона змогла нарешті нормально відпочити. Адже в азіатських країнах, де безліч різних жорстких традицій, по-справжньому розслабитися можна лише у старості.

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Разом із своїм чоловіком Онг відкрила невеличку кав’ярню 1degreeC, яку дуже полюбила місцева молодь. Їх навіть жартома називали "літніми підприємцями". З часом вони започаткували ще один цікавий бізнес – виготовлення меблів із перероблених матеріалів.

Постійне спілкування із молодими людьми дуже допомогло амбітній Онг. Жінка потроху відійшла від строгої корпоративної культури і почала виглядати так, як їй було комфортно.

Вона перестала приховувати сивину та власні зморшки. А також створила сторінку в Інстаграмі, де досі ділиться приємними моментами зі свого життя.

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Новий образ Онг настільки сподобався усім, що її зауважили скаути із модельних агентств. Жінка була справді шокована. Вона не вірила, що це відбувається насправді. Чоловік та діти все ж таки вмовили сором’язливу Онг взяти участь хоча б в одній фотосесії. І закрутилося…

Цей досвід був фантастичним. Я зустріла молодих, талановитих, турботливих і веселих людей. Кожна наступна зйомка, в якій я брала участь, дали мені можливість побороти свої страхи, – розповідає Онг Бі Ян.

Нещодавно жінка з’явилася на обкладинці модного у Сінгапурі журналу Harper’s Bazaar. Оцініть ці фото – вона справді ефектно виглядає і доводить, що краса не має меж.

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