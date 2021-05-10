Менше мізинця: жінка створює крихітні страви для лялькового будиночка – фото

Мисткиня виготовляє настільки мініатюрні страви, що десяток таких виробів може поміститись на одній долоні. Її роботи купують колекціонери з усього світу, зокрема й зі США.

41-річна фармацевтка Роз Маклін захопилась виготовленням таких реалістичних мініатюр всього 4 роки тому. Вона навчилась цього по гайдам на Ютубі, і вже 2 роки активно продає свої роботи, які здебільшого купують для лялькових будиночків.

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Роз працює з полімерною глиною – саме з цього матеріалу зроблені усі мініатюри: суші, смажена риба, млинці, торти, хліб і безліч інших страв. Щоб предмети вийшли якомога більш деталізованими, вона використовує пастель для кольору, лезо і навіть зубну щітку.

На виготовлення однієї такої крихітної фігурки жінка витрачає від 1 години до цілого дня, залежно від складності роботи: "Звісно, якщо хтось просить цілий декоративний торт, це займе більше часу", – каже Роз.

Мисткиня виготовляє крихітні страви / Фото Metro

Роз розповідає, що вперше придбала ляльковий будинок у 20 років. З того часу вона сама колекціонувала різноманітні мініатюрні фігурки для таких будиночків. Одного разу їй спало на думку, що вона могла б і сама виготовляти подібні речі:

Я завжди любила мініатюрні предмети, мене завжди захоплювало, що речі можуть бути такими крихітними. Я почала виготовляти саме їжу, бо я люблю їжу і мені здалось, що це буде весело,

– згадує жінка

Роз подобається така кропітка робота / Фото Metro

2 роки тому вона зробила кілька страв з полімерної глини для лялькового будиночка своєї мами. Тій так сподобались фігурки, що вона запропонувала доньці почати продавати їх. Справи пішли добре, і тепер Роз працює на замовлення:

Це неймовірне відчуття, бачити як хтось надсилає мені фотографію моїх робіт у їх ляльковому будиночку. Зараз люди замовляють у мене конкретні страви, які потрібні для їх будиночка. Наприклад, нещодавно я робила суші,

– розповідає Роз

Страви, розміром з монету / Фото Metro

Ціна таких милих крихітних фігурок залежить від складності роботи, деталізованості тощо і коливається від 7 до 35 доларів за штуку.

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Мисткиня виготовляє крихітні страви / Фото Metro