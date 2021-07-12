Незнайомці пригощали жінку напоєм у барі, але вона відмовилась: це врятувало їй життя

Дівчата спокійно відпочивали собі у барі, як несподівано до них підійшли незнайомці із випивкою. Кілька ковтків – і одна з подружок опинилася в лікарні.

Блогерка Ейлі, яка зареєстрована у тіктоці під ніком aili.likes.adventure, закликає усіх не бути довірливою до незнайомців у барах чи ресторанах. Нещодавно вона разом із подружкою ледь не влипнула у халепу. Все починалося цілком стандартно: вечір суботи, дві самотні дівчини у барі та незнайомці, які хотіли пригостити дівчат алкоголем.

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Я відмовилася від випивки, сказавши, що моя подруга ось-ось має підійти (тоді дівчина стояла сама, – Life 24), і ми пішли на танцпол, – розповіла блогерка.

Утім, чоловіки були дуже настирливими. Вже через якийсь час незнайомці відшукали Ейлі з подругою та запропонували їм два пива. Чоловіки наполягали, щоб вони його випили.

Блогерка Ейлі / Скриншот тікток aili.likes.adventure

Подружка таки спокусилася – вона зробила кілька ковтків. Інтуїція підказувала Ейлі, що їй краще відмовитися. Дівчина запропонувала хлопцям випити своє пиво, але їхня реакція була дуже бурхливою. Незнайомець аж відстрибнув назад – він не хотів брати його в руки.

Ейлі почала підозрювати, що їх хочуть отруїти: дуже швидко подружці стало зле, і вони вирішили покинути бар. Незнайомці йшли разом з дівчатами, але їх зупинила охорона.

Ми звернулися до медиків, з моєю подругою все добре. Будемо писати заяву в поліцію та звернемося до керівництва закладу. Бережіть себе, мої найкращі, – завершила відео Ейлі.

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Всього за кілька днів відео переглянули аж 6 мільйонів разів. Підписники дівчини розповіли схожі історії у коментарях:

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