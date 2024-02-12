79-річна Луїза Ю – родом з Філіппін. Усе своє дитинство вона марила тим, що колись побуває у кожній країні світу, та прагнула постійно дізнаватися щось нове.

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Жінка, яка побувала у кожній країні світу

Луїза поділилася, що у юні роки часто бувала у кіно. Вона розповіла, що коли бачила різні пейзажі, природу, річки та гори, то була заворожена природою. Тоді юна Луїза завжди мріяла про подорожі та уявляла день, коли зможе це все побачити на власні очі.

Перший крок до здійснення мрії дівчина зробила у 23 роки, коли взяла участь у програмі обміну та переїхала до США. Оскільки студентка не могла виїхати за кордон, то почала подорожувати Сполученими Штатами. Вона їздила у різноманітні автобусні тури та буквального кожного ранку прокидалася у новому місті.

Коли Луїза закінчила навчання, то почала працювати у галузі медичних технології, однак згодом перейшла у сферу туризму, яка була їй більше до душі. Окрім того, це була гарна можливість більше подорожувати. Так, за понад 50 років Луїза Ю побувала у всіх 193 країнах-членах ООН.

Для довідки. У світі офіційно визнано суверенітет 195 країн, серед яких 193 – країни-члени ООН, а також Ватикан та Тайвань.

Попри те, що деякі місця вважають небезпечними, я загорілася бажанням там побувати, аби дізнатися більше про історію та культуру,

– розповіла Луїза.

Луїза Ю побувала у 193 країнах світу / Фото з інстаграму Луїзи Ю

Луїза Ю під час своїх туристичних подорожей зустріла чимало людей різних національностей, культур та віросповідань. За її словами, згодом вона зрозуміла одну просту річ – люди насправді дуже схожі, й навіть більше, ніж будь-хто міг собі уявити.

Усі мріють про кращу роботу й можливості, і більшість із них дуже добрі. Я багато чого навчилася та багато що зрозуміла. Не бійтеся, виходьте, подорожуйте! Не чекайте ні на кого, бо така нагода може більше не повторитися. Просто будьте собою. Немає нічого неможливого,

– поділилася своїми спостереженнями мандрівниця.

До слова, останньою країною, яку відвідала Луїза Ю, стала Сербія.