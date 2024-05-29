Як жінка трансформувалась та яку реакцію отримала на свої зміни, розповідаємо далі.

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Як жінка змінюється за допомогою макіяжу

Користувачка інстаграм @cyntanner вразила своїх підписників відео, на якому вона неймовірно змінилась і неначе помолодшала за кілька років завдяки макіяжу. Драматичне "до і після" змусило людей дивуватися різкому контрасту.

Жінка спочатку позувала перед камерою одягнена в майку винного кольору та зручні штани, без макіяжу і зачіски, а за кілька секунд з'явилась з досконалим макіяжем, гладким волоссям, модною футболкою, мініспідницею та високими черевиками.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto. Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

Як жінка змінилась: дивіться відео

Відео, яке набрало майже 96 000 вподобань, залишило аудиторію блогерки в захваті. Один користувач навіть написав у коментарях, що вона змінилась з "50 років на 25".

Його думку підхопили інші, пишучи подібні коментарі: "У мене відвисла щелепа", "Вона перейшла від бабусі до крутишки", "Постаріла задом наперед".