Как женщина трансформировалась и какую реакцию получила на свои изменения, рассказываем дальше.
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Как женщина меняется с помощью макияжа
Пользовательница инстаграм @cyntanner поразила своих подписчиков видео, на котором она невероятно изменилась и как будто помолодела за несколько лет благодаря макияжу. Драматическое "до и после" заставило людей удивляться резкому контрасту.
Женщина сначала позировала перед камерой одета в майку винного цвета и удобные брюки, без макияжа и прически, а через несколько секунд появилась с совершенным макияжем, гладкими волосами, модной футболкой, мини-юбкой и высокими ботинками.
Как женщина изменилась: смотрите видео
Видео, которое набрало почти 96 000 лайков, оставило аудиторию блогера в восторге. Один пользователь даже написал в комментариях, что она изменилась с "50 лет на 25".
Его мысль подхватили другие, пишущие подобные комментарии: "У меня отвисла челюсть", "Она перешла от бабушки к крутышке", "Постарела задом наперед".